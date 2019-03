Riverside befördert Karsten Langer zum Managing Partner

Finanztrends Video zu



Langer wird an der Spitze des Riverside Europe Fund stehenLondon (ots/PRNewswire) - The Riverside Company, eine globalePrivatkapitalgesellschaft, hat Karsten Langer zum neuen ManagingPartner für den Riverside Europe Fund (REF) ernannt. Langer wird ander Spitze des Managements von 30 Experten in ganz Europa stehen,während Riverside weiterhin nach international wachsendenunternehmerischen Firmen Ausschau hält.Langer tritt die Nachfolge von Tony Cabral als Managing Partnervon Riverside an. Cabral hat den Fonds fast 20 Jahre lang gemanagtund wesentlich zum Erfolg von REF beigetragen. Er bleibt mit demTitel Founding Partner (Gründungsmitglied) ein führendes Mitglied desInvestitionsausschusses von REF."Dank Tonys Führung hält Riverside Europe heute eine einzigartigePosition im unteren mittleren Marktsegment auf gesamteuropäischerEbene inne", so Co-CEO Béla Szigethy. "Mit unserer europa- undweltweiten Präsenz ist Riverside eine klare Wahl für Verkäufer undManager von Unternehmen, die über ihre Landesgrenzen hinausexpandieren möchten. Es ist eine spannende Zeit für unser Europa-Team- es gibt umfangreiche Geschäftsaktivitäten in der Region und dieseDynamik wird zweifellos mit der Übergabe des Zepters von Tony anKarsten weiterhin bestehen bleiben."Langer kam im Jahr 2006 zu Riverside, um dasEuropean-Origination-Modell aufzubauen, und trat 2011 demInvestitionsteam bei. Seitdem hat er sich als einer dererfolgreichsten Investitionspartner innerhalb des Unternehmenserwiesen."Karstens Erfolgsbilanz bei Riverside ist wirklich beeindruckend",so Stewart Kohl, Co-CEO von Riverside. "Er war fürPortfoliounternehmen wie HRA Pharma, MEC3, DPA Microphones undEuromed zuständig. Alle diese Unternehmen sind unter unsererEigentümerschaft gewachsen. Wir sind begeistert, dass er an derSpitze der nächsten Generation unseres Europa-Fonds stehen wird."Die globale Präsenz von Riverside ermöglicht dem Unternehmen eineglobale Sicht auf Märkte und Branchen und bietet Einblick in lokaleBedingungen, Kultur und Geschäftspraktiken. Dies macht dieTeammitglieder zu besseren Investoren und Geschäftspartnern. 2018tätigte Riverside acht Investitionen und unterstützte den Ausstiegvon zwei Unternehmen in Europa."Ich freue mich sehr darauf, die Leitung eines starkenRiverside-Europe-Teams zu übernehmen", so Langer. "Unsere Strategieder "Internationalisierung kleiner Führungskräfte" ist in hohem Maßedifferenziert und baut auf den Stärken der weltweiten Plattform vonRiverside auf. Unsere Marktchance in Europa ist enorm. Wir freuen unsdarauf, zu wachsen und unsere Partnerschaften mit Investoren undUnternehmern zu stärken."Vor seiner Zeit bei Riverside war Langer bei GE Capital in Europatätig und war Chief Operating Officer von TIP und Modular Space. Erwar 2012 Vorsitzender der EVCA (nunmehr Invest Europa) und begannseine Karriere bei der Danske Bank in Kopenhagen. Langer sprichtsechs Sprachen fließend."Ich bin sehr stolz darauf, was wir bei Riverside Europe erreichthaben, und auf das Team, das wir aufgebaut haben", so Cabral."Riverside hat in Europa eine starke Dynamik erreicht und Karsten istder logische Nachfolger, der nun die Führung übernimmt."Langer erwarb einen Masterabschluss in Management an der EuropeanSchool of Management (nunmehr ESCP Europe) in Paris, Oxford undBerlin und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften ander Copenhagen Business School.The Riverside Company (https://www.riversidecompany.com/)The Riverside Company ist eine globale Privatkapitalgesellschaft,die sich auf Investitionen in wachsende Unternehmen mit einem Wertvon bis zu 400 Millionen US-Dollar konzentriert. Riverside bestehtseit mehr als 30 Jahren und hat mehr als 600 kontrollierende undnicht-kontrollierende Investitionen getätigt. Die internationalenPrivat- und Strukturkapital-Portfolios der Firma umfassen mehr als 90Unternehmen.Pressekontakt:Holly MuellerMarketing ConsultantThe Riverside Company+44-2030-771920hmueller@riversidecompany.com. Sam BartonMarketing ConsultantHydra Strategy+44-7380-961-549sam.barton@hydrastrategy.co.ukOriginal-Content von: The Riverside Company, übermittelt durch news aktuell