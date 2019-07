River and Mercantile UK Micro Cap Investment: Ein sicheres Investment?

Der Kurs der Aktie River and Mercantile UK Micro Cap Investment steht am 19.07.2019, 19:30 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 164 GBP.

Nach einem bewährten Schema haben wir River and Mercantile UK Micro Cap Investment auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die River and Mercantile UK Micro Cap Investment-Aktie ein Durchschnitt von 151,11 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 165 GBP (+9.19 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (87,38 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+88.83 Prozent Abweichung). Die River and Mercantile UK Micro Cap Investment-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. River and Mercantile UK Micro Cap Investment erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der River and Mercantile UK Micro Cap Investment wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu River and Mercantile UK Micro Cap Investment vor. Das Kursziel für die Aktie der River and Mercantile UK Micro Cap Investment liegt im Mittel wiederum bei 350 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 165 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 112,12 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der River and Mercantile UK Micro Cap Investment insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über River and Mercantile UK Micro Cap Investment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält River and Mercantile UK Micro Cap Investment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.