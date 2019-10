River & MercantileWas sagt man dazu, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Fortune Brands Home & Security":

Per 25.10.2019, 16:22 Uhr wird für die Aktie River & Mercantile am Heimatmarkt London der Kurs von 240 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Wie River & Mercantile derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die River & Mercantile 2 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu River & Mercantile vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 240 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 18,33 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 284 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von River & Mercantile gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 13,25 insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 38,02 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für River & Mercantile in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für River & Mercantile haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. River & Mercantile bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.