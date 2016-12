Ein Rivale für Tesla!

Liebe Leser,

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Tesla bei den Aktionären ein. Ist doch ein neuer Edelrivale auf den Plan getreten, der dem Unternehmen mächtig Konkurrenz machen will. Das in 2007 gegründete Unternehmen Lucid Motors hat nun sein erstes Modell vorgestellt. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Tesla und dessen Kurse bewegt haben, waren folgende.

Bei Tesla sind die hohen investierte Summen und die öffentlichkeitswirksamen Auftritte von Firmengründer Elon Musk längst Gang und Gäbe. Laut der Motor-Nachrichtenagentur SP-X könnte nun mit Lucid Motors ein Rivale auftauchen.

Der kalifornische Elektroautobauer Lucid Motors wurde bereits vor neun Jahren gegründet, doch hat erst jetzt den neuen Typ Lucid Motors Air vorgestellt, der mit einer gigantische Leistung mit zwei E-Motoren mit einer Leistung von insgesamt 1000 PS und einer Reichweite von 640 Kilometern überzeugen soll. Dieser rangiert mit einem Kaufpreis von 100.000 USD jedoch in einer höheren Preisklasse als Tesla. Wie eine Fabrik für 700 Millionen Dollar finanziert werden soll steht jedoch noch in den Sternen. Hier muss wohl ein spendabler Investor her.

Ob Lucid Motors wirklich zu einer ernsten Konkurrenz werden könnte ist schwer zu sagen. Potential scheint es allerdings zu geben und auch das Angebot könnte sich ausweiten lassen. Wir bleiben für Sie am Ball.

