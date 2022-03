Rivada Space Networks stellt auf der Satellite 2022 eine neue Konstellation für niedrige Erdumlaufbahnen vor

Washington, 21. März, 2022 (ots/PRNewswire) -Satellitenkommunikation und terrestrische Kommunikation verschmelzen in einem innovativen KonnektivitätsnetzWASHINGTON, 21. März, 2022 /PRNewswire/ --Höhepunkte:- Rivada Space Networks startet eine Konstellation von 600 hochsicheren, vernetzten Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn- Der Aufbau der Konstellation beginnt im Jahr 2024 und wird voraussichtlich bis Mitte 2028 abgeschlossen sein- Einzigartiges Netzwerk kombiniert satellitengestützte und terrestrische Fähigkeiten für extrem niedrige Latenzzeiten, hohe Geschwindigkeiten, unvergleichliche Sicherheit und eine wirklich globale Abdeckung- Märkte für Telekommunikation, Unternehmen, Schifffahrt, Energie und staatliche DienstleistungenRivada Space Networks GmbH, ein revolutionäres neues Unternehmen, das eine Konstellation von 600 Kommunikationssatelliten im erdnahen Orbit startet, nimmt an der Satellite 2022 in Washington, DC teil. Das Team von Rivada Networks wird das bahnbrechende System des Unternehmens mit all seinen Vorteilen für die Datenkommunikation in Unternehmen vorstellen.Rivada Space Networks wurde vom US-amerikanischen Innovator für drahtlose Kommunikation, Rivada Networks gegründet. Declan Ganley, Unternehmer im Bereich der Mobilfunktechnologie, hat erkannt, dass die Geschäftswelt zunehmend datengesteuert, cloudbasiert und auf Cybersicherheit bedacht ist und dass bestehende Systeme diese Anforderungen nicht erfüllen können. Er gründete Rivada Space Networks, um eine einzigartige Lösung für eine sichere, globale, durchgängige Konnektivität für Unternehmen und Behörden zu bieten und damit auf spezifische Kundenbedürfnisse zu reagieren, die von der heutigen Technologie nicht erfüllt werden.Rivada Space Networks bietet zum ersten Mal Zugang zu sicheren Satellitennetzen mit einer Reichweite von Pol zu Pol, die ähnliche oder bessere End-to-End-Latenzen als terrestrische Glasfaserkabel bieten. Das Rivada-Netz wird wie ein optisches Backbone im Weltraum funktionieren, das mit Hilfe von Lasern Satelliten miteinander verbindet, um ein hochsicheres und äußerst zuverlässiges globales Datennetz für den Geschäftsbetrieb in den Bereichen Telekommunikation, Unternehmen, Schifffahrt, Energie und staatliche Dienstleistungen bereitzustellen.Die einzigartige Architektur der Konstellation, die hohe Geschwindigkeit und die geringe Latenzzeit in Verbindung mit der dynamischen Preisgestaltung und der Open-Access-Technologie von Rivada werden es auch ermöglichen, den Internetzugang in abgelegene und unterversorgte Gebiete zu bringen, in denen derzeit kein Backhaul verfügbar ist.Rivada Space Networks wird die einzigartigen terrestrischen Funktechnologien der Muttergesellschaft Rivada Networks Inc. nutzen, um die Netzauslastung zu optimieren und den Kauf und Verkauf von Breitbandkapazitäten zu erleichtern. Die patentierten Technologien des Unternehmens, darunter Dynamic Spectrum Arbitrage und die Open-Access-Plattform, ermöglichen eine effiziente Nutzung des Spektrums und bieten den Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität.Der Gründer von Rivada Space Networks, Declan Ganley, sagte: „Unser Ziel ist es, die einzigartigen Stärken der Satellitenkommunikation mit geringer Latenz zu nutzen, um ein On-Demand-Erlebnis der Unternehmensklasse überall auf der Welt von jeder Plattform aus zu bieten. Rivada Space Networks wird nicht nur einen Wettbewerbsvorteil bieten, sondern auch dazu beitragen, diese Märkte zu erweitern, indem es neue Möglichkeiten durch ein bisher nicht verfügbares Leistungsniveau in Verbindung mit einer globalen Reichweite eröffnet. Wenn drahtlose Technologien und Satellit über ein einziges, hochsicheres Netz zusammengeführt werden, erhält man das Beste aus beiden Welten."Das in Deutschland ansässige Unternehmen Rivada Space Networks treibt die Beschaffung eines Netzes von 600 Ka-Band-Kommunikationssatelliten im erdnahen Orbit zügig voran. Das Unternehmen führt derzeit eine Ausschreibung mit großen Satellitenherstellern durch, um das Systemdesign und den Fertigungsplan fertig zu stellen und so den Weg für die Produktion und den Einsatz der gesamten Konstellation zu ebnen.Über Rivada Space NetworksDie Rivada Space Networks GmbH ist ein neues, innovatives Unternehmen, das das erste globale Punkt-zu-Punkt-Netzwerk mit niedriger Latenzzeit für LEO-Satelliten aufbauen und betreiben wird. Durch die Verbindung seiner Satelliten mit Lasern wird Rivada Space Networks Wiederverkäufern und B2B-Kunden die Möglichkeit bieten, zwei beliebige Punkte auf der Welt mit geringer Latenz und hoher Bandbreite sicher zu verbinden. Die Konstellation von 600 erdnahen Kommunikationssatelliten wird einen grundlegenden Wandel in der Verfügbarkeit sicherer, globaler, durchgängiger Konnektivität für Telekommunikations-, Unternehmens-, Schifffahrts-, Energie- und Regierungsdienste bewirken.Über Rivada Networks, Inc.Rivada Networks, Inc. ist ein privates, drahtloses Technologieunternehmen mit Sitz in den USA, das Telekommunikationsnetze in offene Marktplätze umwandelt. Das von Declan Ganley gegründete Unternehmen Rivada Networks, Inc. ist in Nord- und Südamerika sowie in Europa tätig. Rivada hält eine Vielzahl von Patenten in Bezug auf die gemeinsame Nutzung von Frequenzen, digitale Frequenzarbitrage, priorisierte Nachrichtenübermittlung, offene Zugangsdienste und andere drahtlose Kommunikationstechnologien. Für weitere Informationen: www.rivada.com
Folgen Sie uns auf:
LinkedIn www.linkedin.com/company/rivada-networks/
Twitter: @rivadaspace

Medienkontakte: 
Brian Carney
Leiterin der Unternehmenskommunikation
Rivada Netzwerke
Tel: +1 (202) 256-0386
E-Mail bcarney@rivada.com

Melanie Dickie
Direktor
MPD-Kommunikation
Tel: +31 6 14 22 97 62
E-Mail melaniedickie@yahoo.co.uk März auf der Satellite 2022 in Washington DC vertreten sein. Um ein Interview zu vereinbaren,wenden Sie sich bitte an Melanie Dickie. E-Mail: melaniedickie@yahoo.co.ukOriginal-Content von: Rivada Space Networks, übermittelt durch news aktuell