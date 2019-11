Das Ritz-Carlton debütiert in der dynamischen indischen Metropole Pune

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Mit der Eröffnung seines zweiten Hotels inIndien setzt The Ritz-Carlton neue Maßstäbe in der Luxusgastronomie, indem esimmersive Stadterlebnisse und legendären Service verbindet. Das Objekt wird vonPanchshil Realty entwickelt.The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. hat The Ritz-Carlton, Pune, das zweiteHotel in Indien der legendären Luxushotel-Marke, eröffnet.Das Design des Hotels, das gehobenen Luxus für Pune bietet, spiegelt einenahtlose Verbindung von Pracht und zeitloser Eleganz wider und ist traditionellund modern zugleich. Kleine Details, wie von indischen Silhouetten inspirierteDesignmotive und klassische Kronleuchter, vermitteln anmutig ein Gefühl derWeiträumigkeit. Um die Geschichte und den Geist der Stadt zu feiern, werden dieGäste jeden Abend eingeladen, auf den Sonnenuntergang in Aasmana, der Dachloungedes Hotels, anzustoßen, wo sie die Bedeutung hinter dem Namen der Loungeerfahren können, während sie den Blick auf die Skyline genießen.Das Hotel verfügt über 198 elegant eingerichtete Gästezimmer, darunter 35exklusive Suiten, die als elegante und entspannende Rückzugsorte konzipiert sindund gleichzeitig die größten der Stadt sind. Das Ritz-Carlton, Pune bietet eineaußergewöhnliche Presidential Suite, die sich über eine Fläche von 3.154Quadratmetern erstreckt und zwei Schlafzimmer, einen begehbaren Kleiderschrank,ein geräumiges Wohn- und Esszimmer, eine private Bar und einen Behandlungsraummit eigenem Bad umfasst. Gäste mit Zimmern auf Clubebene haben Zugang zu einercharakteristischen Ritz-Carlton Club Lounge, einem städtischen Sanktuarium im18. Stock, das einen malerischen Blick auf den Golfplatz bietet, einem privatenCheck-in, einem speziellen Club Concierge und einer Vielzahl von kulinarischenAngeboten den ganzen Tag über.The Ritz-Carlton, Pune fängt die Essenz der unverwechselbaren kulinarischenSzene der Region mit fünf typischen gastronomischen Erlebnissen ein. DieGourmet-Weltküche in Three Kitchens and Bar begrüßt die Gäste mit dreiWohnküchen. Das moderne japanische Restaurant Ukiyo verfügt über eine langeSushi-Theke und Robata-Grill, ergänzt durch eine große Auswahl an Sake, währendThe Ritz-Carlton Tea Lounge den altbewährten Brauch des Nachmittagstees in dieStadt bringt. Alta Vida Bar & Grill ist eine Craft-Cocktail-Destination undAasmana, eine Dachlounge mit indischer Küche, besticht durch einen180-Grad-Blick auf den Golfplatz und innovative Adaptionen aus den königlichenKüchen Indiens.Der 25.000 Quadratfuß große Wellnessbereich verfügt über ein Fitnessstudio undein Yoga-Deck, so dass die Gäste ihre Wellness-Routinen auch auf Reisenbeibehalten können. The Ritz-Carlton Spa mit seinen 8 Behandlungsräumen undExpress Pods kombiniert maßgeschneiderte Dienstleistungen, individuellekosmetische Gesichtsbehandlungen und einzigartige Behandlungen, die vonayurvedischen Traditionen und Chakrenenergie geprägt sind und die Gästeeinladen, sich zu entspannen, während sie in die Entdeckung der lokalen Kultureintauchen.Das Hotel verfügt auch über 35.000 Quadratmeter elegant gestalteteBanketträume, die sich für Versammlungen aller Art eignen, vonGeschäftstreffen bis hin zu gesellschaftlichen Veranstaltungen. MitZugang zu einem schönen Foyer und Terassenbereich im Freien sind dieBallsäle perfekt sowohl für kleinere Anlässe als auch romantischeHochzeiten.Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.ritzcarlton.com/pune.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1033686/The_Ritz_Carlton_Pune_Logo.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1033686/The_Ritz_Carlton_Pune_Logo.jpg)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1033687/The_Ritz_Carlton_Pune_Ballroom.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1033687/The_Ritz_Carlton_Pune_Ballroom.jpg)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1033688/The_Ritz_Carlton_Pune_Prem_Suite.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1033688/The_Ritz_Carlton_Pune_Prem_Suite.jpg)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1033689/The_Ritz_Carlton_Pune_Facade.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1033689/The_Ritz_Carlton_Pune_Facade.jpg)Pressekontakt:+91-20-6647-3200Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139041/4449041OTS: Panchshil RealtyOriginal-Content von: Panchshil Realty, übermittelt durch news aktuell