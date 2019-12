Das Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert, wo Luxus und Natur zusammenfinden, heißt im Rahmen seines Engagements für den Ökotourismus 80 neue Gazellen willkommen

Ras Al Khaimah, Vae (ots/PRNewswire) - Das Resort verpflichtet sich, dieArtenvielfalt seiner Flora und Fauna zu erhalten und seinen Gästenunvergleichliche Erinnerungen zu bieten - #RCMemoriesVIDEO - NEUES RESORT(https://www.dropbox.com/s/1hzr0u99y3z64gr/RITZ%2050%20Sec%20V1.mp4?dl=0)Das Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert, wird bis Ende 2019 imatemberaubenden Naturreservat 80 neue arabische Sandgazellen willkommen heißenund die Gazellenpopulation auf mehr als 135 erhöhen.Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8660951-ritz-carlton-ras-al-khaimah-al-wadi-desert/Für das aus dem Naturschutzgebiet der Al-Mamoor-Wüste umgesiedelte Ritz-CarltonRas Al Khaimah war die Al-Wadi-Wüste die erste Wahl als das neue Zuhause für diewunderschönen Kreaturen, da es ein idealer Lebensraum für Flora und Fauna sowieseine derzeitige florierenden Populationen von Gazellen und Oryxantilopen ist.Das Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert, ist ein Naturschutzgebiet aufeiner Fläche von 500 Hektar und beherbergt eine Reihe verschiedener Wildtiere,die sich im Resort frei bewegen. Gäste können die atemberaubende Landschaft desabgeschiedenen Naturreservats mit mehr als 50 verschiedenen Wildtierartenentdecken, einzigartige Erfahrungen machen und den Kontakt mit der Naturerleben."Wir sind stolz darauf, ein nachhaltiges Ökosystem zu entwickeln, das Tag fürTag wächst und das Resort in seine Umgebung integriert. Gäste suchen nachtransformativen Erlebnissen, die einen positiven Einfluss auf die Welt haben.Mit einem Aufenthalt in unserem Resort tragen sie zu den Bemühungen um dienachhaltige Entwicklung im gesamten Emirat bei und bestätigen Ras al Khaimah alsdas Zentrum des Golftourismus", sagte Ross Park, Director of Sales & Marketingvon The Ritz-Carlton Ras al Khaimah, Al Wadi Desert.Das Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert trägt den verändertenKundenerwartungen und -prioritäten Rechnung und ist selbst zu einem echtenReiseziel geworden, bei dem Luxus und Natur zusammenfinden(https://www.dropbox.com/s/1hzr0u99y3z64gr/RITZ%2050%20Sec%20V1.mp4?dl=0).Diese abgeschiedene Oase konzentiert sich darauf, außergewöhnliche Erlebnissezusammen mit einem einzigartigen Service für Gäste zu bieten, bei demtraditionelle arabische Gastfreundschaft zum Tragen kommt. Dieses ruhige Resorthat viel zu bieten: von intimen Diners bis zu transformativen Spa- undWellness-Erlebnissen und einer außergewöhnlichen Auswahl anAl-fresco-Aktivitäten.Verbinden Sie sich mit der Natur und sehen Sie sich die einzigartigeGreifvogel-Flugshow an, bei der majestätische Raubvögel, die im Reservatbeheimatet sind, ihre Flugkünste auf spektakuläre und interaktive Weise zeigen.Dies ist ein abgeschiedener Ort, um Erinnerungen mit geliebten Menschen zukreieren und Erlebnisse mit der ganzen Familien zu teilen.Weitere Informationen erhalten Sie auf ritzcarlton.com/alwadidesert(http://www.ritzcarlton.com/alwadidesert).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1042115/Ritz_Carlton_Ras_Al_Khaimah.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1042189/Ritz_Carlton.mp4Seema NandwaniT: +971-7206-7766Seema.Nandwani@ritzcarlton.comFour CommunicationsTheRitzCarltonRasAlKhaimah@fourcommunications.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139745/4471312OTS: The Ritz-Carlton Ras Al KhaimahOriginal-Content von: The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, übermittelt durch news aktuell