Ritchie Bros Auctioneers: Wirklich?

An der Heimatbörse Toronto notiert Ritchie Bros Auctioneers per 11.06.2019, 12:00 Uhr bei 45,99 CAD. Ritchie Bros Auctioneers zählt zum Segment "Diversified Support Services".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ritchie Bros Auctioneers auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ritchie Bros Auctioneers aktuell 2,14. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Ritchie Bros Auctioneers bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ritchie Bros Auctioneers mit einer Rendite von 0,96 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,75 Prozent. Auch hier liegt Ritchie Bros Auctioneers mit 2,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Ritchie Bros Auctioneers erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 6 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Ritchie Bros Auctioneers-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 4 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (34,5 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 46 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Ritchie Bros Auctioneers erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.