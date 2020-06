Ritchie Bros Auctioneers: Ein Risiko?

Per 11.06.2020, 04:13 Uhr wird für die Aktie Ritchie Bros Auctioneers am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 57.39 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Support Services".

Die Aussichten für Ritchie Bros Auctioneers haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ritchie Bros Auctioneers verläuft aktuell bei 55,34 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 57,39 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,7 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 58,31 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Ritchie Bros Auctioneers-Aktie der aktuellen Differenz von -1,58 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ritchie Bros Auctioneers investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,89 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Ritchie Bros Auctioneers im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Ritchie Bros Auctioneers. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".