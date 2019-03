Ritchie Bros Auctioneers: Haben Sie darauf geachtet?

Der Ritchie Bros Auctioneers-Kurs wird am 15.03.2019, 20:30 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 45,25 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversified Support Services".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ritchie Bros Auctioneers entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ritchie Bros Auctioneers-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 46,14 CAD mit dem aktuellen Kurs (45,29 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -1,84 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (47,58 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,81 Prozent Abweichung). Die Ritchie Bros Auctioneers-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Ritchie Bros Auctioneers liegt mit einer Dividendenrendite von 2,13 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat einen Wert von 2,25, wodurch sich eine Differenz von -0,12 Prozent zur Ritchie Bros Auctioneers-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ritchie Bros Auctioneers als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 4 als Hold und 2 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 34,75 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -23,27 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 45,29 CAD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".