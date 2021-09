Ritchie Bros. Aktie: Das Unternehmen erwirbt SmartEquip für 175 Millionen Dollar!

Ritchie Bros Auctioneers Inc. (NYSE:RBA) hat die Übernahme von SmartEquip für rund 175 Mio. USD vereinbart. SmartEquip ist eine herstellerübergreifende Plattform, die den Kunden Service- und Diagnosesupport in Echtzeit bietet, der über die Seriennummer dynamisch auf jedes Fahrzeug in ihrem Fuhrpark zugeschnitten ist und die elektronische Beschaffung von Ersatzteilen bei den OEMs und ihren Händlern ermöglicht.

