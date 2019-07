Rita Ora ist ab Herbst/Winter 2019 globales THOMAS SABO Testimonial (FOTO)

Lauf a. d. Pegnitz (ots) -Die Magie des Schmucks, die Magie, eine Frau zu sein - SängerinRita Ora ist ab sofort für die kommenden zwei Jahre das globaleGesicht von THOMAS SABO und steht im Mittelpunkt der von Cass Birdfür die Lifestyle-Marke fotografierten Kampagne für Herbst/Winter2019."Schmuck zu tragen ist wie Magie, er glitzert, strahlt und schenktEnergie. Meine THOMAS SABO Kampagne soll die besondere Kraft vonSchmuck weitergeben und Frauen zu persönlichen Looks vollerLebendigkeit inspirieren", sagt Rita Ora zu Beginn der Kooperation.Rita Oras Leidenschaft für Schmuck spiegelt sich in den THOMASSABO Herbst/Winter-Neuheiten: Im Vordergrund stehen bunteJuwelenfarben sowie einzigartige Statements, wie magischeGlücksbringer und ikonische Katzenmotive. Filigrane Sternendetailsziehen sich, gleich einem wegweisenden Designcode, durch die gesamteKollektion. Die aufwendig gearbeiteten Sterlingsilber-Schmuckstückesowie passende neue Uhrendesigns können ab dem 15. Juli 2019 in allenTHOMAS SABO Shops weltweit, im THOMAS SABO Online-Shop unterwww.thomassabo.com sowie im ausgewählten Fachhandel entdeckt werden.Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zumDownload bereit: http://ots.de/nKIqzlHashtags: #RITAORAxTS, #MAGICbyTSÜber THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen imBereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen undMänner designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an derPegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften undKreuzfahrtanbietern.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia KindermannHead of International & Corporate PRTel: +49 - (0)9123 - 9715 0Mail: press@thomassabo.comTHOMAS SABO GmbH & Co. KGSarina Förster PR Manager DeutschlandTel: +49 - (0)9123 - 9715 786Mail: s.foerster@thomassabo.comhttp://instagram.com/thomassabohttp://twitter.com/THOMASSABOhttp://www.youtube.com/ThomasSaboOfficialOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell