München (ots) - Multitalent Rita Ora singt, schauspielert undmodelt. Ihr Terminkalender: voll! Um alles zu schaffen, muss sietopfit sein. In JOY (4/2017, EVT 03.03.) verrät die Britin, wie siesich in Form bringt.Natürlich trainiert sie regelmäßig für einen solchen Mega-Body!Ihr Job als Unterwäschemodel ihrer eigenen Kollektion für dieWäschemarke Tezenis ist dafür die beste Motivation. EinseitigesTraining ist jedoch nichts für sie. "Beim Sport brauche ichAbwechslung! Boxen ist super - da kann ich auch gut Aggressionen undStress abbauen", so die 26-Jährige. Und auch in ihrer Freizeit setztdie Sängerin auf viel Bewegung, so spielt sie beispielsweise liebendgern Tischtennis mit Freunden.Außerdem achtet Rita auf ihre Ernährung: Nachts versucht sie,zwischen sieben und neun Stunden zu schlafen. Durch den einfachenTrick vermeidet sie Heißhungerattacken am nächsten Tag. Und wenn derBauch dann doch mal knurrt, gibt es einen selbstgemachten Salat."Wenn ich koche, weiß ich, was drin ist! Mein Lieblingsgericht: Salatmit Avocado und Hähnchen. Macht super satt und schlank!"Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe 04/2017 ist ab dem 3. März 2017 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.