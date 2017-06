Risto Joost im Amt bestätigt (FOTO)

Leipzig (ots) -Risto Joost bleibt für weitere zwei Jahre der Künstlerische Leiterdes MDR RUNDFUNKCHORES. Der estnische Dirigent unterzeichnete indieser Woche seinen Vertrag, der bis Juli 2019 läuft.Der estnische Dirigent Risto Joost hat seinen Vertrag alsKünstlerischer Leiter des MDR RUNDFUNKCHORES um weitere zwei Jahreverlängert. Vor dem Programmausschuss Hörfunk des MDR Rundfunkratesunterzeichnete er mit Programmdirektorin Nathalie Wappler Hagen denneuen Vertrag, der Joost vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2019 inseinem Amt bestätigt. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wirdiese erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen", sagte Heiner Louis,kommissarischer Hauptabteilungsleiter bei MDR KLASSIK, in derSitzung. Auch Bernd Reisener, der Vorsitzende des Hörfunkausschusses,freute sich auf die bevorstehenden zwei Jahre und bedankte sich beiJoost für seine bisherige Arbeit.Risto Joost leitet den MDR RUNDFUNKCHOR seit der Spielzeit2015/16. Er setzte beachtete Akzente unter anderem mitProgrammschwerpunkten zu Arvo Pärt, Richard Wagner und russischerChormusik. In der kommenden Konzertsaison führt Joost seinen Zyklusmit Mendelssohns großen Vokalwerken fort, diesmal mit dem "Lobgesang"(24.9., Gewandhaus Leipzig). Weitere Höhepunkte sind Brahms' Requiemam Totensonntag und Haydns "Schöpfung" (17.3.) in der LeipzigerPeterskirche.Pressekontakt:MDR Klassik, Miriam Ritter, Tel.: (0345) 3 00 87 04Mobil: (0160) 97 86 86 20, E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell