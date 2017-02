Risse in Triebwerken des Bundeswehr-Pannenfliegers A400M

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus Group SE":

BERLIN (dpa-AFX) - Beim neuen A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr sind in zehn Triebwerken Risse entdeckt worden.



Die Risse in den Brennkammern seien typische Verschleißerscheinungen und beeinflussten den Flugbetrieb nicht, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Freitag. Sie müssten aber immer wieder kontrolliert werden - wenn sie größer würden, könne es Probleme geben.