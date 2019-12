Riskantes Kinderspielzeug - Vorsicht beim Onlinekauf - Checkliste

Hamburg (ots) - Weihnachtsgeschenke, vor allem Spielsachen, werden zunehmendonline und grenzüberschreitend bestellt. Unter die Lieferungen mischen sichvermehrt riskante Produkte, an denen Kinder sich verletzen können oder die mitSchadstoffen belastet sind. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) und die Aktion Das sichere Haus (DSH) haben deshalb in derneuen Ausgabe der Zeitschrift "Sicher zuhause & unterwegs" eine "Checkliste fürden Online-Kauf" zusammengestellt.Diese Angaben sollten Online-Käufer vor dem letzten Klick prüfen:1. Welche Angaben über den Händler gibt es auf der Website?2. Wo hat der Händler bzw. Hersteller seinen Firmensitz?3. Woher und von wem wird das Produkt verschickt?4. Welche Angaben macht die Website zum Widerrufsrecht?5. Welche Art der Bezahlung ist möglich?6. Wurden Produktwarnungen von den Marktüberwachungsbehörden für dasProdukt veröffentlicht?7. Welche Preisspanne kann bei der Internetrecherche für das Produktfestgestellt werden?8. Wie wurde das Produkt durch andere Käufer bewertet?9. Ist eine ordnungsgemäße CE-Kennzeichnung vorhanden?10. Ist im Angebotstext eine Bedienungsanleitung in deutscher Spracheerwähnt?Die Zeitschrift "Sicher zuhause & unterwegs" kann hier kostenlos heruntergeladenund bestellt werden: https://das-sichere-haus.de/broschueren/dsh-zeitschrift.Über die DSH:Pro Jahr sterben mehr als 11.000 Menschen in Deutschland nach einemHaushaltsunfall. Mehr als 7,1 Millionen Bundesbürger verletzen sich pro Jahr inden vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten. Die gemeinnützigeAktion DAS SICHERE HAUS (DSH) will mit ihrer Arbeit dazu beitragen, diese hohenUnfallzahlen zu senken. Mehr Infos auf www.das-sichere-haus.de.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 29 81 04 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9331/4468314OTS: DSH - Aktion Das Sichere HausOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell