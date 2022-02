Risk-off-Ära: Top-Aktien, die jetzt für mich ein Kauf sind!

Beginnt jetzt eine Risk-off-Ära, in der Top-Aktien aus diesem Bereich gefragter denn je sind? Möglich. Insbesondere in US-amerikanischen Medien ist mir dieser Begriff zuletzt aufgefallen. Vielleicht wechseln wir vermehrt in Richtung Value und Qualität, wo zumindest jetzt auf einige Jahre ein größeres Renditepotenzial versteckt ist.

Wenn du dich diesem Wechsel in die Risk-off-Ära anschließen möchtest, so existieren einige Aktien, über die man nachdenken sollte. Für mich sind Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und Medical Properties (WKN: A0ETK5) zwei spannende Kandidaten, die immer einen Blick verdient haben. Riskieren wir einen Blick darauf, was hier das Risiko minimiert.

Berkshire Hathaway & Risk-off-Ära: Warren Buffett und Risiken

Eine erste Top-Aktie für die Risk-off-Ära ist, wie gesagt, Berkshire Hathaway. Es gibt viele Gründe, weshalb die Aktie risikoloser ist. Die Diversifikation des Portfolios verbundener und börsennotierter Unternehmen. Oder auch der unternehmensorientierte Ansatz. Selbst das Know-how, das von Starinvestor Warren Buffett ausgeht, zähle ich dazu. Aber es gibt auch sehr einfache, plakative Gründe. Genau die wollen wir uns heute näher ansehen.

Die Aktie von Berkshire Hathaway ist derzeit mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,7 bewertet. Wobei das Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2021 diesen Wert womöglich nach unten korrigieren kann. Das ist jetzt nicht unbedingt preiswert. Warren Buffett dürfte mit seinen Aktienrückkäufen jedoch das Verlustrisiko reduzieren. Schließlich hat das Orakel von Omaha zuletzt immer wieder eigene Aktien gekauft und eingezogen, was nicht nur den inneren Wert je Aktie erhöht hat. Nein, sondern auch das Risiko herausnimmt. Zukaufvolumen gibt es schließlich von der Unternehmensseite selbst.

Prägend für die Risk-off-Ära ist jedoch womöglich der Cash-Berg, auf den Berkshire Hathaway sitzt. Mit zuletzt 149 Mrd. US-Dollar kann Warren Buffett langfristig orientiert eine Menge anfangen. Investieren, eigene Aktien zurückkaufen oder sonstige Chancen nutzen. Wer daher nicht selbst Risiken eingehen kann, der investiert einfach in die Aktie von Berkshire Hathaway. Und setzt mit dem Konglomerat darauf, dass Warren Buffett und andere Starinvestoren langfristige, unternehmensorientierte Entscheidungen treffen.

Medical Properties: Weiterhin einfach günstig!

Prägend für eine Risk-off-Ära können außerdem günstige Top-Aktien sein. Medical Properties gehört als Real Estate Investment Trust durchaus dazu. Zwar ist die Dividendenhistorie noch nicht so lange so stark, um zu Dividenden-Aristokraten, -Königen oder selbst -Achievern zu gehören. Dafür ist sie seit dem Jahre 2013 von einem beständigen, moderaten Wachstum geprägt, selbst in Zeiten der Pandemie.

Der Fokus auf medizinische Einrichtungen ermöglicht es, solide, zeitlose Renditen zu generieren. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 22,81 US-Dollar liegt die Dividendenrendite zudem bei 4,9 %. Wohingegen das Kurs-FFO-Verhältnis 13,2 beträgt, was ebenfalls sehr preiswert ist. Ein Ausschüttungsverhältnis von 65 % zeigt ebenfalls, dass die Dividende sehr nachhaltig ist. Oder, anders gesagt: Wenig Risiken bei einem soliden Renditepotenzial zu bieten hat.

Medical Properties bietet mit über 400 Immobilien rund um den Globus inzwischen ein diversifiziertes Portfolio. Für eine Risk-off-Ära ist auch das entscheidend. Wobei das Halten eines beständigen, moderaten Wachstumskurses konsequent die Dividende wachsen und die fundamentale Bewertung preiswerter erscheinen lässt.

