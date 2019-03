Rising Nonferrous Metals Share: Geht es jetzt um die Wurst?

Per 30.03.2019, 07:41 Uhr wird für die Aktie Rising Nonferrous Metals Share am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 34,54 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Metals & Mining".

Die Aussichten für Rising Nonferrous Metals Share haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Rising Nonferrous Metals Share in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rising Nonferrous Metals Share wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rising Nonferrous Metals Share-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,9 CNH mit dem aktuellen Kurs (34,53 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +33,32 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (27,12 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+27,32 Prozent), somit erhält die Rising Nonferrous Metals Share-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rising Nonferrous Metals Share heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 57,41 Punkten, zeigt also an, dass Rising Nonferrous Metals Share weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Rising Nonferrous Metals Share weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,84), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Rising Nonferrous Metals Share-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.