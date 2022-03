Risikolebensversicherung: Rückdatierung spart mehrere Hundert Euro

München (ots) -- Bis 31.3. können Verträge noch rückdatiert werden- 40-jähriger Büroangestellter spart 1.575 Euro über die Laufzeit- Service: individuelle Beratung durch Lebensversicherungs-Expertinnen und ExpertenEine Rückdatierung der Risikolebensversicherung (RLV) spart mehrere Hundert Euro über die Laufzeit. Viele Versicherer verwenden für die Berechnung des Alters der versicherten Person lediglich das Geburtsjahr, nicht den tatsächlichen Geburtstag. Das heißt, dass diese am 1.1. für die Versicherer ein Jahr älter wird. Das Eintrittsalter ist aber ein wichtiger Faktor für die Berechnung des Versicherungsbeitrags über die gesamte Laufzeit.Viele Versicherer bieten an, Verträge auf den 1.12. des Vorjahres rückzudatieren, wenn diese bis zum 31.3. abgeschlossen werden. Versicherte sind damit rechnerisch ein Jahr jünger und sparen über die Laufzeit mehrere Hundert Euro. Nach einer Analyse von CHECK24 ist eine durchschnittliche Ersparnis von 650 Euro über die gesamte Laufzeit möglich, im Einzelfall sogar noch mehr. Eine 35-jährige Maschinenbauingenieurin, die seit mindestens zehn Jahren nicht raucht, spart durch eine Rückdatierung im Beispiel 648 Euro bei einer Absicherung von 400.000 Euro über die 25-jährige Laufzeit.Ein 45-jähriger Büroangestellter hat bei einer Versicherungssumme von 200.000 Euro und einem Vertrag über 20 Jahre ein Sparpotenzial von 732 Euro, wenn er seit einem Jahr nicht mehr raucht. Ist er weiterhin Raucher, steigt sein Sparpotenzial auf rund 1.575 Euro. Die Sparpotenziale sind dabei jeweils für den günstigsten Anbieter im Vergleich gerechnet. Beim Abschluss eines Premium-Tarifs ist die mögliche Ersparnis noch höher."Wer sich mit dem Abschluss einer Risikolebensversicherung beschäftigt, sollte jetzt handeln", sagt Dr. Björn Zollenkop, Geschäftsführer Vorsorgeversicherungen bei CHECK24. "Bis Ende März können Verträge noch rückdatiert werden. Das spart mehrere Hundert Euro über die gesamte Laufzeit."Service: kostenlose Beratung und digitale Vertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen rund um die Risikolebensversicherung, etwa zu den individuell passenden Leistungen, der optimalen Höhe der Versicherungssumme oder zur Laufzeit unterstützen bei CHECK24 auf Risikolebensversicherungen spezialisierte Expertinnen und Experten im Beratungsgespräch per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kundinnen und Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell