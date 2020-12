Risikolebensversicherung: Raucher zahlen mehr als doppelt so viel wie Nichtraucher

München (ots) -- Verschweigen von Tabakkonsum kann Versicherungsschutz kosten - gilt auch für E-Zigaretten- Anbietervergleich spart bis zu 70 Prozent des Versicherungsbeitrags- CHECK24-Versicherungsexperten beraten bei allen Fragen zur Risikolebensversicherung Raucher zahlen für eine Risikolebensversicherung (RLV) deutlich höhere Beiträge als Nichtraucher. In den betrachteten Beispielen kosten die jeweils fünf günstigsten RLV-Tarife für einen Raucher mehr als doppelt so viel wie für einen langjährigen Nichtraucher.*"Da Raucher ein erhöhtes Todesfallrisiko haben, zahlen sie in der Risikolebensversicherung deutliche Zuschläge", sagt Dr. Björn Zollenkop, Geschäftsführer RLV bei CHECK24. "Dabei spielt keine Rolle, ob man Kettenraucher ist oder nur einmal im Jahr zur Zigarette greift. Auch Konsumenten von E-Zigaretten, Shishas oder Schnupftabak werden von den meisten Versicherern als Raucher eingestuft."Beispiel: Eine 45-jährige Bürokauffrau zahlt für eine RLV mit einer Versicherungssumme von 300.000 Euro und 20 Jahren Laufzeit im Schnitt der fünf günstigsten Tarife monatlich 38,47 Euro. Voraussetzung dafür ist, dass sie seit mindestens zehn Jahren nicht geraucht hat. Ist sie erst seit einem Jahr Nichtraucherin, liegt der durchschnittliche Monatsbeitrag bei 45,46 Euro. Raucht sie, muss sie monatlich im Schnitt 103,29 Euro für eine RLV zahlen. Das sind 168 Prozent mehr als eine langjährige Nichtraucherin aufbringen muss."Raucher dürfen ihren Tabakkonsum nicht verschweigen, sonst drohen Nachzahlungen oder sie verlieren im schlimmsten Fall ihren Versicherungsschutz", sagt Dr. Björn Zollenkop.Gut zu wissen: Einige Versicherer ermöglichen es, während der Vertragslaufzeit den Tarif zu wechseln, wenn der Versicherte mit dem Rauchen aufhört. Und zwar ohne eine vollumfängliche Gesundheitsprüfung. Raucher, die eine Risikolebensversicherung abschließen möchten und sich z. B. als Neujahresvorsatz vornehmen, das Rauchen aufzugeben, können durch die richtige Tarifwahl viel Geld sparen. Die CHECK24-Versicherungsexperten beraten persönlich zum individuell passenden Tarif, beispielsweise zur Möglichkeit, während der Vertragslaufzeit zu wechseln.Anbietervergleich senkt RLV-Beitrag um bis zu 70 ProzentSowohl für Nichtraucher als auch für Raucher lohnt sich der Anbietervergleich vor Abschluss einer RLV. Je nachdem, ob sie raucht oder nicht, zahlt die 45-jährige Bürokauffrau aus der Beispielberechnung im Schnitt der fünf günstigsten Tarife 62 bis 70 Prozent weniger als beim teuersten Versicherer.RLV noch 2020 abschließen und durchschnittlich 575 Euro sparenVerbraucher, die über eine RLV nachdenken, können über die gesamte Laufzeit durchschnittlich 575 Euro sparen, wenn sie noch in diesem Jahr abschließen (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/vorsorgeversicherungen-noch-2020-abschliessen-und-hunderte-euro-sparen-1541/).**Grund für das Sparpotenzial: Viele Versicherungen legen ihren Beiträgen nicht das tatsächliche Alter der versicherten Person zugrunde, sondern das Geburtsjahr. Das bedeutet, egal wann ein Verbraucher Geburtstag hat, ab dem 1. Januar 2021 gilt er ein Jahr älter. Und das Eintrittsalter ist bei der RLV entscheidend für die Berechnung des Beitrags für die gesamte Laufzeit - je jünger die versicherte Person bei Abschluss, desto günstiger wird die Police.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoVerbraucher, die Fragen zur RLV haben, etwa zu den individuell passenden Leistungen, der optimalen Höhe der Versicherungssumme oder zur Laufzeit, erhalten bei den CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per E-Mail oder Telefon. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.*Beispielberechnungen unter: https://ots.de/A4lhoH; weitere Informationen unter: https://www.check24.de/risikolebensversicherung/raucher/**Grundlage sind alle Anfragen über CHECK24 zwischen Januar und Oktober 2020; Beitragsdifferenz bei Abschluss 2020 und 2021; Methodik und Beispielprofile unter: https://www.check24.de/risikolebensversicherung/sl/sparen-eintrittsalter/.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell