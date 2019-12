Risikolebensversicherung: Raucher zahlen Zuschläge von 100 Prozent und mehr (FOTO)

München (ots) - Verschweigen von Tabakkonsum kann Versicherungsschutz kosten -E-Zigaretten eingeschlossen / Anbietervergleich spart bis zu zwei Drittel desVersicherungsbeitrags - auch für Raucher / CHECK24-Versicherungsexperten helfenbei Fragen zur RisikolebensversicherungRaucher zahlen für eine Risikolebensversicherung (RLV) deutlich mehr Beitrag alsNichtraucher. Im Beispiel kosten die jeweils fünf günstigsten RLV-Tarife füreinen Raucher mindestens doppelt so viel wie für einen langjährigen Nichtraucher- in der Spitze sogar 161 Prozent mehr.*"Aufgrund ihres erhöhten Todesfallrisikos zahlen Raucher in derRisikolebensversicherung einen Zuschlag", sagt Dr. Björn Zollenkop,Geschäftsführer RLV bei CHECK24. "Ob man Kettenraucher ist oder nur einmal imJahr zur Zigarette greift, spielt dabei keine Rolle. Auch Konsumenten vonE-Zigaretten, Shishas oder Schnupftabak werden von den meisten Versicherern alsRaucher eingestuft."Im Beispiel zahlt eine 45-jährige Bürokauffrau für eine günstige RLV mit gutenLeistungen, einer Versicherungssumme von 200.000 Euro und 20 Jahren Laufzeit imSchnitt der fünf günstigsten Tarife 26,98 Euro monatlich. Voraussetzung ist,dass sie seit mindestens zehn Jahren nicht geraucht hat. Ist sie erst seitmindestens einem Jahr rauchfrei, liegt der Durchschnittsbeitrag bei 30,04 Euro.Raucht sie, zahlt sie 70,53 Euro im Monat. Das sind 161 Prozent mehr als bei derlangjährigen Nichtraucherin."Raucher müssen die höheren Beiträge in Kauf nehmen und dürfen nichtverschweigen, dass sie Tabak konsumieren, ansonsten drohen Nachzahlungen oder imschlimmsten Fall der Verlust des Versicherungsschutzes", sagt Dr. BjörnZollenkop.Anbietervergleich senkt Beitrag zur Risikolebensversicherung um bis zu zweiDrittelSowohl Raucher als auch Nichtraucher können mit einem Anbietervergleich vorAbschluss RLV-Beiträge sparen. Im Beispiel zahlt die 45-jährige Bürokauffrau imSchnitt der fünf günstigsten Tarife 60 bis 64 Prozent weniger als beim teuerstenAnbieter - je nachdem ob sie raucht oder nicht und wie lange das der Fall ist.Service für Kunden: kostenlose Beratung und digitale Vertragsverwaltung imKundenkontoVerbraucher, die Fragen zur RLV haben, etwa zur optimalen Höhe derVersicherungssumme oder zur individuell passenden Laufzeit, erhalten bei denCHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihreVersicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben.Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und könnenso ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.*Beispielberechnungen einsehbar unterhttps://www.check24.de/files/p/2019/3/8/5/14609-tabellen-rlv.pdf, weitereInformationen unter https://www.check24.de/risikolebensversicherung/raucher/Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4472273OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell