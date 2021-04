Risikolebensversicherung: Corona lässt Versicherungssummen um 8 Prozent steigen

München (ots) -- Durchschnittlich abgeschlossene Versicherungssumme steigt 2020 um 15.000 Euro- Ärzt*innen, Lehrer*innen & Polizist*innen versichern sich häufiger als vor Corona- Service: kostenlose Beratung und digitale Vertragsverwaltung im KundenkontoMünchen (ots) - Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Versicherungssummen bei der Risikolebensversicherung gestiegen. Lag die durchschnittliche Versicherungssumme einer über CHECK24 abgeschlossenen Risikolebensversicherung (RLV) 2019 noch bei rund 190.000 Euro, stieg sie 2020 auf über 205.000 Euro an.1) Das entspricht einem Plus von 15.000 Euro bzw. circa acht Prozent."Besonders groß war die Steigerung der abgeschlossenen Versicherungssummen während der ersten Corona-Welle", sagt Dr. Björn Zollenkop, Geschäftsführer Vorsorgeversicherungen bei CHECK24. "Im März 2020 stieg die durchschnittliche abgeschlossene Versicherungssumme zwölf Prozent über das Vorjahresniveau. In vielen Beratungsgesprächen hat sich gezeigt, dass die Kund*innen genauer über den Finanzbedarf ihrer Familie im Fall der Fälle nachgedacht haben als zuvor."Zur Erhöhung der abgesicherten Versicherungssumme hat zudem beigetragen, dass verstärkt Berufsgruppen mit vergleichsweise hohen Einkommen und damit hohen Versicherungssummen angefragt hatten, wie z. B. Bankkaufleute, IT-Spezialist*innen, Ingenieur*innen, Steuerberater*innen und Professor*innen."Wir haben verstärkt Anfragen von Personen registriert, die sonst sehr in ihre Arbeit eingespannt sind, vor der Pandemie viel unterwegs waren und immer zu beschäftigt, sich um solche wichtigen Themen zu kümmern", sagt Dr. Björn Zollenkop. "Während des Lockdowns hatten sie dann Gelegenheit, sich im Homeoffice um die finanzielle Absicherung ihrer Familie zu kümmern."Infektionsrisiko: Ärzt*innen, Lehrer*innen & Polizist*innen versichern sich häufiger als vor CoronaZudem haben sich stärker als zuvor die Personengruppen mit einer Risikolebensversicherung abgesichert, die aufgrund ihres Berufes einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Dazu gehören etwa Ärzt*innen, Verkäufer*innen, Lehrer*innen und Polizist*innen.Risikolebensversicherung: Höhe der Versicherungssumme individuell bestimmenAls Faustregel gilt, dass die Versicherungssumme einer Risikolebensversicherung mindestens das drei- bis fünffache Bruttojahresgehalt der versicherten Person betragen sollte. Wollen Verbraucher*innen mit einer RLV den Unterhalt ihrer Angehörigen absichern, muss die Summe so gewählt sein, dass sie die Kosten des Lebensunterhalts abdeckt. Daher sollten sie sich vor Abschluss einer einen Überblick über die benötigten finanziellen Mittel verschaffen. Berücksichtigt werden müssen die Kosten des laufenden Lebensunterhalts, wie auch zu tilgende Kredite, ggf. Kosten für die Ausbildung der Kinder, Versicherungen, ein Sparanteil für die Altersvorsorge sowie direkte Bestattungskosten für die versicherte Person. Gegengerechnet werden können staatliche Leistungen und Ersparnisse."Unsere erfahrenen CHECK24-Expert*innen unterstützen bei der Bestimmung der individuell passenden Versicherungssumme", sagt Dr. Björn Zollenkop. "Wir beraten jeden individuell telefonisch mit unserem Team, das ausschließlich auf das Thema Risikoleben spezialisiert und damit in Deutschland einzigartig ist."Service: kostenlose Beratung und digitale Vertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen rund um die RLV unterstützen bei CHECK24 auf Risikolebensversicherungen spezialisierte Expert*innen im Beratungsgespräch per Telefon, Chat und E-Mail. 