Risikokapitalgesellschaft Vuja De Capital aus Dubai öffnet Türen 2020, um Zukunft des Impact Investing mitzugestalten

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Auf derganzen Welt gibt es viele Risikokapitalgesellschaften, die Geld inUnternehmen mit dem Potenzial stecken, für ihre Anteilseigner hoheProfite zu erwirtschaften. Dieses Marktziel verfolgt auch Vuja DeCapital, aber mit einem großen Unterschied: Gleichzeitig sollenMenschen, Gemeinden und das Ökosystem unseres Planeten profitieren.Die Finanzausstattung beginnt 2020 aus dem dynamischen Dubai mitbesonderem Fokus auf Diversität, Inklusion und Gleichheit. Vuja DeCapital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2549349-1&h=1520292642&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2549349-1%26h%3D1549390675%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vujadecapital.com%252F%26a%3DVuja%2BDe%2BCapital&a=Vuja+De+Capital) ist überzeugt, dassdie besten Ideen überall von den verschiedensten Menschenhervorgebracht werden können.Mit Kollaboration und Teamarbeit will Vuja De Capital den Marktfür Finanzanlagen aus seinem derzeitigen Tief herausholen und soumgestalten, dass eine nachhaltige Existenz der Menschen auf der Erdemöglich ist. In Einklang mit der Vision und Mission von Vuja DeCapital werden solche Unternehmen gefördert, die ihre standhafteAusrichtung an sozialen, ökologischen und ökonomischen Werten unterBeweis gestellt haben.Jason Maya, Gründer von Vuja De Capital, kommentierte: "Wir teilenalle die gleiche Vision, nämlich die von Mensch und Planet. Wenn wiram Ende des Tages unseren Fokus verantwortungsbewusst auf diese zweiDinge legen, entsteht ein ethischer Nutzen."Weitere Informationen zu Vuja De Capital erhalten Sie voninfo@vujadecaopital.comInformationen zu Vuja De Capital: Vuja De Capital hat seinen Sitzin Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und verfolgt die Mission,Investoren und Unternehmer aus allen Gesellschaftsschichten undErdteilen zusammenzubringen, um mit Fokus auf Menschen, Gemeinden undden Planeten erfolgreich einen ethischen Nutzen zu schaffen.Original-Content von: Vuja De Capital, übermittelt durch news aktuell