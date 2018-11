Risiko Weihnachtseinkauf: 14 Millionen Verbraucher finanzieren Weihnachtseinkäufe per Dispo für 8 Prozent Zinsen (VIDEO)

Berlin (ots) -+++ inkl. Radio-O-Tönen, Radio-Beitrag & Full HD Stockmaterial +++- Nur 5 % der Deutschen wissen, dass im Schnitt 8,35 ProzentDispozinsen fällig werden- Jeder Dritte nutzt Dispo bis zu einem Jahr- Ratenkredite sind deutlich günstiger als DispokrediteDer Handelsverband Deutschland erwartet für das Weihnachtsgeschäft2018 einen Umsatz von 100,3 Milliarden Euro. Eine aktuellerepräsentative Umfrage im Auftrag des Kreditportals smava zeigt: DieMehrheit der Verbraucher (69 %) gibt bis zu 1000 Euro fürWeihnachtsgeschenke, Reisen, Festessen, Silvesterfeiern und Ähnlichesaus. 13,8 Millionen Verbraucher gehen derzeit davon aus, dieseAusgaben per Dispokredit zu finanzieren. Weitere 12,5 Millionenschließen eine Disponutzung nicht prinzipiell aus. Das ist riskant:Denn nur eine Minderheit (5 %) weiß, dass für Dispokredite im Schnitt8,35 Prozent Zinsen fällig werden. Insgesamt riskieren 26,3 MillionenVerbraucher durch die Disponutzung eine unnötig teure Verschuldung.Denn jeder Dritte (34 %) leiht sich das Geld bis zu einem Jahr.Keine reguläre Rückzahlung und hohe Zinsen machen Dispo riskantBei Dispokrediten ist keine regelmäßige Tilgung vorgesehen. Zudemsind sie teuer: Der durchschnittliche Zinssatz liegt laut DeutscherBundesbank bei 8,35 Prozent. Wird der Dispo über längere Zeit genutztund werden die Schulden nicht vollständig getilgt, geratenVerbraucher in eine teure Dauerverschuldung. Für jeden drittenDisponutzer (34 %) besteht dieses Risiko: Er braucht bis zu einemJahr, um die Ausgaben für die Festtage zurückzuzahlen. Weitere 10Prozent der Disponutzer überziehen das Konto länger als ein Jahr,gleichen es nie aus oder machen sich über die Rückzahlung keineGedanken.Ratenkredite sind günstige und sichere AlternativeNach Informationen des Kreditportals smava zahlen Kreditnehmer fürRatenkredite online im Schnitt einen effektiven Jahreszins von 3,76Prozent. In der Bankfiliale sind Ratenkredite zwar häufig teurer alsim Internet, aber immer noch deutlich günstiger als Dispokredite.Gerade Verbraucher, die wissen, dass sie das Geld längere Zeit leihenwerden, sollten einen Ratenkredit in Betracht ziehen. Gleiches giltfür Verbraucher, die sich über die Rückzahlung noch keine Gedankengemacht haben. "Je länger man für die Rückzahlung des Geldes braucht,desto eher lohnt sich der Ratenkredit", fasst Alexander Artopé,Geschäftsführer von smava, zusammen. Neben günstigeren Zinsen habenRatenkredite einen weiteren Vorteil: Sie sehen eine geregelte Tilgungvor. Durch die Zahlung monatlicher Raten werden die Schuldenkontinuierlich abgebaut.Zinsunterschiede machen Kreditvergleich lohnendTrotz Niedrigzinsphase gibt es bundesweit große Zinsunterschiedebei Ratenkrediten. "Wer nur zu seiner Hausbank geht, erhält in derRegel auch nur ein Angebot. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeitnicht das günstigste auf dem Markt", sagt Alexander Artopé. Nur werKreditangebote verschiedener Banken vergleicht, kann die Konditioneneinordnen und den für sich günstigsten Kredit finden. Beim Vergleichhelfen Kreditportale im Internet. Datenquellen:
- Die verwendeten Umfragedaten beruhen auf einer Online-Umfrageder YouGov Deutschland GmbH, an der 2039 Personen zwischen dem09.11.2018 und 12.11.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurdengewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab18 Jahren.- Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 8.11.2018)- Handelsverband Deutschland: Präsentation Weihnachten 2018 zurHDE-Weihnachtspressekonferenz 2018 (Stand: 7.11.2018)- smava GmbH: alle durch das Kreditportal smava.de im ZeitraumOktober 2017 bis September 2018 vermittelten Ratenkredite(Stand: 15.11.2018)Über smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbrauchertransparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smavaeinen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Eurovon 25 Banken, Kreditanbietern und privaten Investoren. So könnenVerbraucher den günstigsten Kredit auswählen und direkt abschließen.Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von über 10.000 Euro kannein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro sparen. Bisher vermittelte smavaRatenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davon alleine 2017 mehrals 1 Milliarde Euro. 