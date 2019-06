Mainz (ots) -In vielen Plastikprodukten, in Kosmetik, Autozubehör und sogar imEssen stecken hormonell wirksame Substanzen, die Übergewicht, Asthma,Allergien und sogar Krebs verursachen können. DieWeltgesundheitsorganisation hat 800 Stoffe identifiziert, diehormonell wirksam sind. Schon winzige Mengen dieser Umwelthormonekönnen den menschlichen Körper durcheinanderbringen. Am Sonntag, 23.Juni 2019, 16.30 Uhr, beleuchtet "planet e." im ZDF in "RisikoUmwelthormone - Wenn der Körper austickt" den Einfluss vonhormonaktiven Substanzen und die Möglichkeiten, sich davor zuschützen. In der ZDFmediathek ist die Dokumentation ab Freitag, 21.Juni 2019, 10.00 Uhr, zu sehen.Im Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht dieBiologin Dr. Gunda Herberth seit zehn Jahren, wie der frühe Kontaktmit Umweltgiften das Immunsystem von Kindern beeinflussen kann. Schonim Mutterleib nehmen Ungeborene Umwelthormone auf, die viele Jahrespäter zu Allergien und Neurodermitis führen können. In weiterenLangzeitstudien beobachten Wissenschaftler aus aller Welt, dasszahlreiche hormonaktive Substanzen Fettleibigkeit und Diabetesfördern und die Fortpflanzung beeinträchtigen.Neueste Forschungsergebnisse zeigen: Übergewicht entsteht nichtallein durch übermäßiges Essen. Denn Umwelthormone könnenbeeinflussen, wie der Körper mit Nahrung umgeht - einige Stoffestehen sogar im Verdacht, Krebs zu erzeugen.Eines der am weitesten verbreiteten Umwelthormone ist diechemische Verbindung Bisphenol A, die in vielen Kunststoffen steckt.Durch den Druck der Verbraucher wurde die Substanz zwar auszahlreichen Produkten verbannt. Ganz verboten ist sie jedoch nochnicht. Als Alternative werden Trinkwasserflaschen, Babyflaschen,Schnuller und Schnabeltassen aus dem Kunststoff Tritan Copolyesterhergestellt. Doch auch die in Tritan verarbeiteten Ersatzstoffe habeneine hormonaktive Wirkung, wie Forscher von der Goethe-Universität inFrankfurt herausfanden. Viele weitere Ersatzstoffe, die den Markterobern, sind ebenfalls hormonell aktiv.Die "planet e."-Doku ist eine Neubearbeitung der Dokumentation"Gefährliche Umwelthormone", die bereits in 3sat zu sehen war.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell