Mainz (ots) - Lawinenabgänge in den Alpen mit tödlichen Folgen sind ausaktuellem Anlass erneut Nachrichtenthema. Am Sonntag, 5. Januar 2020, 14.00 Uhr,beleuchtet "planet e." im ZDF das "Risiko Lawinen - Klimawandel in den Alpen".Wie verändert der Klimawandel das Lawinenrisiko? Werden es mehr? Sind siegefährlicher, unvorhersehbarer? Wissenschaftler und Experten stehen vor einerneuen Herausforderung, um Leben zu schützen. Der Film von Jennifer Gesslein undAnna Pflüger ist ab Freitag, 3. Januar 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathekverfügbar.Noch liefert die Forschung keine eindeutigen Ergebnisse, doch klar ist: WerdenLawinen unvorhersehbarer, steigen Gefahren-Risiko und Zahl der Opfer. Seit 2019untersuchen Wissenschaftler in Davos am SLF, dem "Institut für Schnee- undLawinenforschung", wie sich Häufigkeit und Art von Lawinen durch den Klimawandelverändern. Obwohl die Forschung erst begonnen hat, gehen sie davon aus, dasssich die Folgen der Klimaveränderungen stark auf Lawinen auswirken. SchwereSchneestürme und längere Schönwetterperioden lassen die Schneedecke fragiler undbrüchiger werden.Auch Experten des Lawinenwarndienstes in Tirol sehen das Risiko. Vor allem eineLawinenart, die Gleitschneelawine, ist eine Gefahr, die früher nur zurSchneeschmelze aufetrat, mit der jetzt aber den gesamten Winter über zu rechnenist. Diese Lawine hat keine Schwachschicht und löst sich einfach vom Boden,manchmal völlig ohne Vorzeichen.Wintersportler stehen deshalb in der Pflicht, auch die Sicherheit zu beachten,um ihr Leben und das anderer zu schützen. Trainer in Lawinencamps bereitenFreizeitsportler auf die Gefahr Lawine vor und üben den Ernstfall. Wenn manverschüttet ist, sind Bergretter und Notärzte oftmals nicht rechtzeitig amEinsatzort - die Kameradenrettung ist dann entscheidend. 15 Minuten haben dieRetter Zeit, danach sinkt die Überlebenschance rapide.Für gefährdete Ortschaften am Berg sind nicht nur Fangnetze am Hang installiert- in den Alpen werden immer mehr Schutzwälder aufgeforstet. Diese können zwarnicht immer Lawinen völlig aufhalten, zumindest aber abbremsen."planet. e" ist in den deutschen, Schweizer und österreichischen Alpenunterwegs, um herauszufinden, ob das ohnehin lebensbedrohliche Risiko Lawinedurch den Klimawandel größer wird und ob in Zukunft mit mehr Unfallopferngerechnet werden muss.Für akkreditierte Journalisten steht der Film im Vorführraum desZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/3Fb/Sendungsseite: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4480564OTS: ZDF