Risiko Ballaststoffmangel / Ballaststoffe erfüllen wichtige Funktion im Verdauungstrakt (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die meisten Menschen in Deutschland nehmen zu wenige Ballaststoffezu sich - ein Phänomen, das alle Altersgruppen betrifft und das zuVerdauungsproblemen führen kann. "Wenn man zu lange zu wenigeBallaststoffe aufnimmt, kann es passieren, dass sich die bakterielleZusammensetzung der Darmflora verändert. Das begünstigt Erkrankungenund kann außerdem zu Gewichtszunahme, Stuhlunregelmäßigkeiten undEntwicklung von Gasen, die dann abgehen müssen, führen", bestätigtProf. Dr. med. Yurdagül Zopf, Professorin für klinische undexperimentelle Ernährungsmedizin am Uni-Klinikum Erlangen. Dabei istein gesunder Darm auch wichtig für ein intaktes Immunsystem.Ballaststoffe sind pflanzliche Bestandteile unserer Nahrung. Siewirken sich positiv auf die Darmtätigkeit und die Verdauung aus undkommen vor allem in Lebensmitteln wie Gemüse und Obst, inVollkornprodukten sowie in Hülsenfrüchten wie Linsen oder Guarbohnenvor. "Eine gesunde Ernährung ist der natürlichste Weg für eineausgewogene Darmflora. Und dabei spielen die natürlichenBallaststoffe eine ganz wichtige Rolle. Ballaststoffe haben im Grundedrei Funktionen: Einmal regulieren sie die Darmtätigkeit, dann helfensie bei der Regeneration der Darmschleimhaut und so können sie auchKrankheitskeime fernhalten", betont die Ernährungsmedizinerin Prof.Dr. med. Yurdagül Zopf. Infolge von Durchfall oder Verstopfungen kannes zu einer Störung der Aufnahme und Ausscheidung von Nährstoffenkommen. Dauern die Beschwerden länger an, ist in jedem Fallärztlicher Rat einzuholen.Die Befragung von über 20.000 Menschen zwischen 14 und 80 Jahrenfür die Nationale Verzehrsstudie II ergab, dass ein Großteil derEinwohner Deutschlands weniger Ballaststoffe zu sich nimmt, als esdie Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) mit einem Richtwert vonmindestens 30 Gramm pro Tag empfiehlt. Der Verzehr eines Apfelsbeispielsweise deckt etwa 10% des täglichen Bedarfs anBallaststoffen.Wenn durch die Ernährung im Alltag die ausreichende Versorgung mitBallaststoffen nicht gewährleistet werden kann undVerdauungsbeschwerden bestehen, können lösliche pflanzlicheBallaststoffe aus der Apotheke eine Hilfe sein. Sie dienen denwichtigen "gesunden Darmbakterien" (z. B. Bifidus, Lactobazillus) alsNahrungs-/ Energiequelle und regen deren Vermehrung an. Ein solcherlöslicher Ballaststoff ist zum Beispiel das teilhydrolisierteGuarkernmehl, das im Produkt Optifibre enthalten ist. Optifibre istein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)zum Diätmanagement bei gestörter Funktion des Dickdarms bei Durchfallund Verstopfung.Das lösliche Pulver kann ganz einfach sowohl in kalte als auch inwarme Flüssigkeiten (z. B. Getränke, Suppen, Soßen etc.) oder inweiche Speisen (z. B. Joghurt, Kartoffelbrei, Apfelmus etc.)eingerührt werden. Es eignet sich für Erwachsene jeden Alters,Schwangere und Stillende sowie für Kinder ab drei Jahren.OptifibreOptifibre ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke(bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Durchfall und Verstopfung.Optifibre enthält ausschließlich den löslichen pflanzlichenBallaststoff teilhydrolysiertes Guarkernmehl (PHGG). PHGG ist dieAbkürzung für den englischen Begriff "Partially Hydrolysed Guar Gum".PHGG wird durch eine kontrollierte enzymatische Behandlung(Teilhydrolyse) des aus den Samen der Guarbohne gewonnenenGuarkernmehls hergestellt und besteht hauptsächlich aus demPolysaccharid Guaran. PHGG wird von den physiologischen Bakterien imDickdarm zu kurzkettigen Fettsäuren, z. B. Butyrat, fermentiert.Diese dienen als Energiequelle für die Schleimhautzellen desDickdarms und unterstützen u. a. die Regeneration der Darmschleimhautsowie eine Normalisierung der Nährstoffaufnahme und -ausscheidung beiDiarrhö und Obstipation, also eine Normalisierung der Darmtätigkeit.https://www.nestlehealthscience.de/OptifibreNestlé Health ScienceNestlé Health Science bietet Ernährungslösungen für Personen mitspezifischen diätetischen Bedürfnissen. Nestlé Health Science wurde2011 gegründet und ist das erste gesundheitswissenschaftlicheUnternehmen einer neuen Generation. Der Fokus liegt auf der Förderungder Bedeutung der Ernährungstherapie, um die Zukunft desGesundheitsmanagements für Verbraucher, Patienten und dasFachpublikum im Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. Durch Investitionen in Innovationen und mittels modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse will Nestlé Health Science auf der Grundlage absolut sicherer Ernährungstherapien eine neue Branche etablieren, die die Lücke zwischen Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie schließt und damit Verbesserungen für die Lebensqualität und einen erwiesenen klinischen und gesundheitsökonomischen Mehrwert schafft.