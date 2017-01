Risiko Arbeits- oder Schulunfall: Vier von fünf Hessen sorgen sich um die Familie / Unfälle und psychische Erkrankungen machen den Menschen am meisten Angst (FOTO)

Frankfurt (ots) -Krank durch die Arbeit oder verletzt durch einen Unfall in derFirma, in der Schule oder auf dem Weg dorthin: 80 Prozent der Hessenzwischen Volljährigkeit und Rente fürchten sich davor, dass genau daseinem nahen Angehörigen wie dem Ehepartner oder dem eigenen Kindpassiert. Eltern und Großeltern von Kindern im Kita- oder Schulalter(87 Prozent) und Frauen (84 Prozent) zeigen sich besonders besorgt.Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Präventionskultur"der Unfallkasse Hessen, für die 1.000 Hessen im Alter zwischen 18 und65 Jahren online befragt wurden.Als besonders gefährlich wird der Weg zur Schule oder Arbeitwahrgenommen: Mehr als zwei Drittel derjenigen, die um dasWohlergehen naher Angehöriger besorgt sind, fürchten, dass diese aufdem Weg dorthin einen Unfall erleiden und sich verletzen. Amzweithäufigsten werden von 45 Prozent psychische Erkrankungen wie dasBurn-out-Syndrom genannt. Damit rangiert die Angst, einFamilienmitglied könnte durch Schule oder Arbeit psychisch erkranken,sogar noch vor den "klassischen" Arbeitsunfällen direkt amArbeitsplatz. Davor fürchten sich 43 Prozent.Dass ein naher Angehöriger bei der Arbeit oder Ausbildungplötzlich akut erkrankt, also zum Beispiel durch Überlastung einenHerzinfarkt erleidet, fürchtet rund ein Drittel der Besorgten. AndereErkrankungen, die von Faktoren wie Bewegungsmangel, Bildschirmarbeitoder einer falsche Sitzhaltung ausgelöst werden können, nennen 32Prozent als Grund zur Sorge."Solche Befürchtungen sind sehr ernst zu nehmen", sagt SabineLongerich, Pressesprecherin der Unfallkasse Hessen. "Durch gezielteGesundheitsprävention können Menschen besser vor Arbeits- oderVerkehrsunfällen oder vor dauerhaften psychischen Belastungengeschützt werden. Gesundheitsprävention trägt so ebenfalls dazu bei,dass sich die Angehörigen sicherer fühlen."Über die StudieFür die Studie "Präventionskultur" der Unfallkasse Hessen hat dasMeinungsforschungsinstitut Toluna 1.000 Hessen im Alter zwischen 18und 65 Jahren online befragt. Die Studie untersucht unter anderem,welche Gesundheits- und Vorsorgethemen die hessischen Arbeitnehmerbewegen, inwiefern sich die Bevölkerung Gedanken um Prävention macht,und ebenfalls, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Hessen wahrgenommenwerden. Die Befragung erfolgte im März 2016 und ist repräsentativ fürdie hessische Bevölkerung nach Geschlechter- und Altersverteilung.Pressekontakt:Unfallkasse HessenSabine LongerichPressesprecherinTelefon 069 / 299 72-619E-Mail: s.longerich@ukh.deOriginal-Content von: Unfallkasse Hessen, übermittelt durch news aktuell