Risiko 3D-Druck: R+V schafft Sicherheit für Firmenkunden

Wiesbaden (ots) - Drucken statt gießen, fräsen oder stanzen.Additive Druckverfahren revolutionieren die Produktionsprozesse undsenken die Materialkosten signifikant. Doch die Fertigung per3D-Drucker wirft auch gravierende Haftungsfragen auf.Neue Technik braucht speziellen VersicherungsschutzUm ihre Firmenkunden zu schützen, hat die R+V Versicherung,Wiesbaden, deshalb die Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherungumfassend an die neuen Risiken angepasst und nimmt damit unterDeutschlands Versicherern eine Vorreiterstellung ein. ObMaschinenbauteile, Autozubehör oder passgenaue Zahnprothesen:3D-Drucker stellen selbst hochkomplexe Objekte aus Metall, Kunststoffoder Keramik per Mausklick her - hoch individualisiert, schnell undkostengünstig. Doch was passiert, wenn nicht alles rund läuft? Wenndie Bauteile durch einen Fehler in der Drucksoftware unbrauchbarsind, nicht den Qualitätsanforderungen entsprechen und beim Gebrauchbrechen oder der Käufer seine Produktion wegen zu hoherAusschussquoten an mangelhaften Teilen stoppen muss?"Der 3D-Druck wirft neue Fragen zum Versicherungsschutz auf. Dasgilt insbesondere in Bezug auf die Produkthaftung, Produktrückrufeund eventuell eintretende Eigenschäden des Herstellers, weil er seineursprünglich genutzten Zulieferer nicht mehr in Regress nehmen kann",sagt Burkhard Krüger, Abteilungsleiter Haftpflicht Firmenkunden. "AlsVersicherer des Genossenschaftlichen FinanzVerbunds haben wir daherfür unsere Firmenkunden, die Produkte in eigener Regie im3D-Druckverfahren herstellen oder externe 3D-Druckzentren betreiben,unsere Haftpflichtversicherung umfassend erweitert."Sogar Eigenschäden sind eingeschlossenEin zentrales Element ist die Mitversicherung vonRechtsverletzungen, zum Beispiel von Marken-, Urheber- undPatentrechten, die gerade im Auftragsdruck schnell eintreten können.Außerdem sichert R+V den Nutzungsausfall beziehungsweise den Ersatzvergeblicher Aufwendungen des Abnehmers ab und reduziert die sonstüblichen Ausschlüsse, zum Beispiel hinsichtlich der sogenanntenErprobungsklausel. In dem neuen Baustein zur Absicherung vonAnsprüchen und Schäden aus der Nutzung von Additiven Druckverfahren(kurz: ADV) geht R+V sogar über die Deckung der klassischenHaftpflichtversicherung hinaus und ersetzt auch Eigenschäden desHerstellers.Sind die hergestellten Produkte aufgrund eines Mangelsunbrauchbar, übernimmt die Versicherung zum Beispiel dieMaterialkosten für nicht wiederverwendbare Rohstoffe und dieEntsorgungskosten für den produzierten Ausschuss. Darüber hinausübernimmt R+V die Mehrkosten des Herstellers, die notwendig sind, umeine drohende Betriebsunterbrechung in seinem Unternehmen zuvermeiden. In diesen Fällen zahlt die Versicherung zum Beispiel dieUmrüstungskosten oder den Einsatz von gemieteten Druckern, aber auchdie Kosten für externe Lohnunternehmen oder Dienstleister. So könnendie Firmenkunden der R+V auf einen bislang nicht gebotenenRundumschutz für die neuen Risiken des 3D-Drucks zurückgreifen.Pressekontakt:Brigitte RömstedtR+V Versicherung AGMail: Brigitte.Roemstedt@ruv.deTel.: 0611-533-4656Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell