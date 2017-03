Risiken und Nebenwirkungen: TV und Radio als Schlafmittel

Recklinghausen (ots) - Vor dem laufenden Fernseher oder Radioeinzuschlafen birgt erheblich Risiken in sich, wie es Gero Altmann inseinem Buch "Endlich erholsam schlafen! Traum-Mentalogie®"https://1drv.ms/i/s!AoE9WbbFXQFkttNVaI7SicKBBX6YRw beschreibt.Diese Angewohnheit kann nicht nur kontraproduktiv für einengesunden Schlaf sein. Vielmehr besteht dabei auch die Gefahr, zumOpfer von Suggestionen und Werbebotschaften zu werden, die einenunbewusst beeinflussen.Im Gegensatz zu den Augen, die sich schließen, bleiben die Ohrenbeim Schlafen offen. Verschiedene Faktoren kommen dann zum Einfluss.Vor allem in der Einschlafphase dringen Musik, Gesagtes und Geräuscheunkontrolliert über die Ohren in das Unterbewusstsein ein.Werbeaussagen aus diversen Spots sickern ein, aber auch Gesagtesaus Filmen und Geräusche aus Szenen kommen hinzu. Schnell vermischensich dabei Realität und Fiktion, Geträumtes und Gehörtes, ohnekritisch bewertet werden zu können.Der Verstand hat im Wachzustand Kontrollfunktion, nicht jedochwährend des Schlafes. Hier bleibt man widerstandslos dem ausgesetzt,was die Medienwelt im Fernsehen oder Radio währenddessen präsentiert.Das ist aus dem Phänomen und den Risiken ungesteuerter odermanipulativer Hypnose bekannt. Hypnose (Begriff abgeleitet von Hypnos= aus der griechischen Mythologie der Gott des Schlafes) ist einschlafähnlicher Zustand, ohne tatsächlich Schlaf zu sein. DerVerstand funktioniert hierbei nicht mehr als Kontrolleur, sondernallenfalls als Beobachter. Auf jeden Fall sollte man sich auf dieKompetenz und Seriosität der Fachperson verlassen können, der mansich dafür anvertraut.In einer therapeutischen Hypnose-Sitzung ist es möglich, nachVorabsprache und im Einverständnis mit dem Teilnehmer an dessenGefühlswelt und an das darin enthaltene Unbewusste zu gelangen. Sokann man z.B. Blockaden erkennen und beheben, die daran hindern, gutzu schlafen und zu träumen oder es zumindest erschweren.Das alles ist beim Fernseh- und Radioschlaf nicht gegeben, und mansollte genau überlegen, ob dieses unwägbare Risiko wirklicheingegangen werden soll. Es ist denkbar, das hier Blockaden entstehenund Ängste verstärkt werden können.Auch das späte Aufwachen vor dem TV/Radio irgendwann am Spätabendoder in der Nacht und der dann erforderliche Umzug ins Schlafzimmertragen nicht unbedingt zur gesunden Nachtruhe bei.Pressekontakt:Autor:Gero AltmannKardinal-von-Galen-Str. 3545665 Recklinghausen+49-2361-904819gesundheit@geroaltmann.comOriginal-Content von: Kreuz-Apotheke, übermittelt durch news aktuell