Risiken erkennen und managen, bevor sie den Geschäftserfolg bedrohen (FOTO)

Köln (ots) -Man hätte es wissen können: Dass die neue US-RegierungZollschranken als Mittel der Handelspolitik nutzen will, hat sie seitAmtsantritt immer wieder erklärt. Dennoch haben viele Verantwortlicheoffenbar nicht damit gerechnet, wie die Unruhe an den Börsen seitVerkündung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium zeigt. Derartigeunangenehme Überraschungen können durch eine systematische Erfassungund Bewertung von Risiken vermieden werden. Eine Studie derUnternehmensberatung INVERTO hat jedoch ergeben, dass es hier beiknapp der Hälfte aller Befragten Defizite gibt.Veraltete digitale Technologien und die Furcht, Opfer vonIT-Kriminalität zu werden, führen in der Umfrage die Liste derallgemeinen Risiken für Unternehmen an. Über 50 Prozent der Befragtenmachen sich Sorgen um diese Themen. Konkret auf den Einkauf bezogen,nennen die Teilnehmer Versorgungsrisiken (69 Prozent), dieAbhängigkeit von Lieferanten (56 Prozent) sowie Risiken bei Qualität(40 Prozent) und Preis (35 Prozent) am häufigsten.Protektionismus war zum Umfragezeitpunkt nur für 17 Prozent derTeilnehmer ein Thema. Angesichts des wenig strategischenRisikomanagements in vielen Unternehmen ist das nicht verwunderlich:Zwar definieren gut drei Viertel der Umfrageteilnehmer Maßnahmen, umRisiken im Einkauf zu begegnen - regelmäßige Lieferantenbewertungen,langfristige Rahmenverträge sowie Dual-Sourcing-Strategien werden alshäufigste Gegenmaßnahmen genannt -, aber nur 52% der Befragtenerfassen und bewerten Risiken systematisch. Wie wirksam sindAktivitäten zur Risikominimierung im Falle des Eintritts, wenn dieRisiken zuvor nicht präzise analysiert wurden?Die aktuell eingeführten Strafzölle demonstrieren, wie wichtigeine umfassende Risikoerfassung und -bewertung ist, um Gefahren fürdas eigene Unternehmen im Vorfeld zu erkennen. Denn: Die Preisgefügefür Rohstoffe haben sich bereits spürbar verschoben und die Preisefür viele Materialien werden steigen, wenn die Handelsbarrieren aufmehr Produkte ausgeweitet werden. Wer in dieser Situation noch keinenMaßnahmenkatalog hat, sollte spätestens jetzt mit der Planungbeginnen.Bedeutung für die Geschäftstätigkeit undEintrittswahrscheinlichkeit feststellenUm effektives Risikomanagement im Unternehmen zu implementieren,sollte zunächst eingeschätzt werden, wie stark der Eintritt einesRisikos die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen würde. Ferner muss dieEintrittswahrscheinlichkeit festgestellt werden. Als Faustregel gilt:Je größer die Bedeutung eines Risikos für ein Unternehmen ist und jehöher die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, desto intensiversollte die Lieferkette überwacht werden. Desto wichtiger ist esdarüber hinaus, Alternativszenarien zu entwickeln.In der aktuellen Situation sollten Unternehmen ihre Lieferkettenüberprüfen. Sind Lieferanten außerhalb der Europäischen Unionbeteiligt, sollten Einkäufer gezielt Kontakte zu Anbietern innerhalbder EU aufbauen und sich die benötigten Kontingente sichern. AuchFinanzhedging kann ein Mittel sein, um Preisanstiege zumindest füreine gewisse Zeit im Rahmen zu halten. Läutet der jetzt begonneneStreit um Schutzzölle tatsächlich eine neue Ära des Protektionismusein, sind Preissteigerungen und weltweite Verschiebungen vonWarenströmen jedoch langfristig nicht zu vermeiden.Über die StudieINVERTO befragte im Rahmen des BME-Symposiums im November 2017über 50 Geschäftsführer und Einkaufsleiter aus verschiedenen Branchenzur Einschätzung von und zum Umgang mit Risiken. Die Fragenbehandelten allgemeine Gefahren für die Geschäftstätigkeit sowieRisiken konkret für den Einkauf. Die befragten Unternehmen habenihren Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Interessiertefinden die Studienergebnisse sowie ein Whitepaper mit Empfehlungenzum Risikomanagement auf der Webseitehttps://www.inverto.com/risikomanagement-im-einkauf.Pressekontakt:Melanie Burkard-PispersLeiterin Marketing & KommunikationLichtstraße 43iD-50825 KölnTelefon +49 221-485 687-141E-Mail: presse@inverto.comwww.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuell