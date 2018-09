Risiken beim Forex - ESMA verbietet binäre Optionen und schränkt CFD-Handel ein

Köln (ots) - Hohe Gewinnchancen, hohes Risiko - das trifft auf denForex-Markt zu. Die ESMA hat das Risiko für private Anleger durchverschiedene Maßnahmen begrenzt.Der Handel mit Devisen bietet Anlegern die Aussicht auf hoheGewinne, ist allerdings auch mit erheblichen Risiken verbunden. Umprivate Anleger besser zu schützen, hat die Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) verschiedene Maßnahmen getroffen,die sich auf den Forex-Markt auswirken, erklärt dieWirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte.Der Foreign Exchange Market kurz Forex gilt als der größteFinanzmarkt der Welt und ist weder an einen festen Ort noch an einefeste Zeit gebunden. Devisen können rund um die Uhr gehandelt werdenund gerade in Zeiten niedriger Zinsen erschien der Devisenhandel auchzunehmend privaten Anlegern attraktiv. Um das Risiko der Anleger zureduzieren hat, die ESMA verschiedene Maßnahmen innerhalb derEuropäischen Union beschlossen.So hat die Behörde die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkaufbinärer Optionen an Kleinanleger in der EU verboten. Der Vertrieb undVerkauf von CFDs an Kleinanleger wurde zwar nicht komplett untersagt,aber stark eingeschränkt. So wurden beispielsweise Hebel-Obergrenzenbei der Eröffnung einer Position durch Kleinanleger eingeführt. DerHebel wurde beim Handel mit Major-Forex-Paaren auf 30:1 begrenzt,beim Handel anderer Währungspaare liegt die maximale Hebelgrenze bei20:1. Bei Staatsanleihen liegt die Hebelgrenze bei 5:1 und beiKryptowährungen bei 2:1. Weitere Maßnahmen sind, dass einCFD-Tradingkonto ab einem Verlust von 50 Prozent geschlossen werdenmuss und die Nachschusspflicht für Anleger abgeschafft wurde. Durchdas Gesamtpaket an Maßnahmen wurde das Verlustrisiko privater Anlegererheblich entschärft. Durch den Wegfall der Nachschusspflicht könnensie nicht mehr verlieren als sie eingesetzt haben.Die ESMA hat die Maßnahmen wegen der hohen Komplexität derProdukte und ihrer mangelnden Transparenz für unerfahrenePrivatanleger beschlossen. Die Risiken werden so zwar reduziert,dennoch wird beim Handel mit Devisen für die Anleger immer ein Risikobleiben. Umso wichtiger ist für sie eine umfassende Aufklärung überFunktionsweise und Risiken beim Devisenhandel.Bei Problemen im Forex-Handel sind im Kapitalmarktrecht erfahreneRechtsanwälte kompetente Ansprechpartner.https://www.grprainer.com/rechtsberatung/kapitalmarktrecht.htmlGRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell