Risiken abschätzen, Entscheidungen besser treffen: Neue App Wappnet revolutioniert Zukunfts- und Risikomanagement für Landwirte / Start-up präsentiert sich erstmals auf Messe AGRITECHNICA

Hannover (ots) - Soll ich meinen Hof jetzt verkaufen? Lohnt sich der Umstieg aufBio? Bringt mich die Investition in neue Technik wirklich weiter? Die Zukunftist unsicher. Um bessere Antworten auf diese und andere Fragen zu finden, hatein interdisziplinäres Expertenteam aus Risikomanagementprofis, Psychologen,Landwirten und Didaktikern in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern die AppWappnet entwickelt. Sie hilft Landwirten, besser vorbereitet und erfolgreicherin die Zukunft zu gehen und Vorhaben, Ziele und Projekte abzusichern. Im Rahmender Landwirtschaftsmesse AGRITECHNICA vom 10.11. bis 16.11.2019 stellen dieEntwickler die App erstmals einem Fachpublikum vor.Hätte hätte Fahrradkette muss nicht sein. "Immer wieder treffen Landwirteweitreichende Entscheidungen ohne Routine aus dem Bauch, ohne zu reflektieren,wie die Lage ist und wie kritische Szenarien der Zukunft aussehen könnten. Dasist rein menschlich, führt aber zu Verlusten und Stress", erklärt ChristophSchwager, Mitgründer von Wappnet. "Das Problem: Oft werden kritische Faktorengar nicht oder zu spät gesehen - schlimmstenfalls sogar übersehen. Im Nachgangnützt die Feststellung wenig, dass man es hätte wissen und anders machen könnenund das tut weh. " Laut Schwager fehlt es bisher an wirksamen und nachhaltigenMethoden, bedeutende Entscheidungen auch im Alltag qualifizierter treffen zukönnen.Das schafft Wappnet: Die App bereitet die Nutzer vor, bewusster und logischer zuhandeln - individuell und im Team. Sie ist sofort einsatzbereit, erfordert keineVorkenntnisse und bietet einen niedrigschwelligen Zugang zu einem oftmalsangstbesetzten Thema. Schwager: "Wir haben uns die vergangenen zwanzig Jahreintensiv mit kritischen Entscheidungen und Management unter Unsicherheitbeschäftigt. Dabei haben wir festgesellt, dass unabhängig vom Thema bestimmteMuster und Denkfehler immer wieder auftreten. Wir haben systemisch diemodernsten Methoden kombiniert und berücksichtigen Heuristiken. Nutzer erhaltendadurch einen sofortigen Erkenntnisgewinn."Die App funktioniert ganz einfach: Anwender klicken sich durch aufeinanderaufbauende Level und erhalten so immer mehr eine gemeinsame Sicht undEntscheidungsgrundlage. Sie entwickeln über Bildsprache Neugier auf einumfassendes Lagebild, sehen typische menschliche Denkfehler undRisikosituationen und bauen sich ein persönliches Modell der aktuellen Lage auf.Dabei entdecken sie die Vielfalt und bisher Ungesehenes. Sie erhalten bereitsnach wenigen Minuten ein einzigartiges und wertvolles Ergebnis. Sie entwickelnanhand der App die kritischen Szenarien der Zukunft und legen unterschiedlicheSichten übereinander. Die App erlaubt professionelles und wirksamesRisikomanagement für jede Person, jede Organisation und jedes Projekt. Dengrößten Erfolg erfahren Nutzer, wenn sie regelmäßig mit der App arbeiten und wieein guter Pilot ihren Betrieb sicherer in die Zukunft steuern. Die Software as aService Anwendung ist für den Jahresabopreis von 225 Euro erhältlich odermonatlich für 59 Euro.Über Wappnet:Wappnet digitalisiert wirksam Zukunfts- und Risikomanagement und macht es damitfür jede Person, jede Organisation, jedes Projekt nutzbar - mehr Sicherheit fürden Anwender im Alltag - besser vorbereitet entscheiden und managen.www.wappnet.de