Risen Energy veröffentlicht Q3-Geschäftsbericht: Nettogewinn schießt um 237,34 % in die Höhe

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd., hat am21. Oktober seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019bekanntgegeben. Das Betriebsergebnis belief sich in demBerichtszeitraum auf 3,718 Mrd. Yuan (ca. 526 Mio. USD), ein Sprungum 77,49 % gegenüber dem Vorjahr. Der auf die Aktionäre entfallendeNettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um enorme 237,34 % auf 299Mio. Yuan (ca. 42,3 Mio. USD); der auf die Aktionäre entfallendeNettogewinn nach Abzug einmaliger Gewinne und Verluste belief sichauf 261 Mio. Yuan (ca. 36,9 Mio. USD), ein Zuwachs von 134,46 %gegenüber dem Vorjahr.Die Zahlen für die ersten drei Quartale zeigten sich ebenfallsüberwiegend positiv. Das Betriebsergebnis für die ersten dreiQuartale verbesserte sich auf 9,77 Mrd. Yuan (ca. 1,38 Mrd. USD), einZuwachs von 42,87 % gegenüber dem Vorjahr. Der auf die Aktionäreentfallende Nettogewinn erreichte 783 Mrd. Yuan (ca. 111 Mio. USD)und stieg um 271,13 %. Im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraumkonnte das Unternehmen die Produktionsleistung von PV-Zellen undKomponenten, den Verkaufserlös aus zugehörigen PV-Produkten und denentsprechenden Verkaufsgewinn jeweils steigern.Als einer der 10 größten chinesischen Hersteller von PV-Modulenbetätigt sich Risen Energy seit vielen Jahren in der Erforschung,Entwicklung und Produktion von kristallinen Silizium-Solarzellen und-Modulen und ist Spezialist für den Bau und Betrieb vonSolarkraftwerken. Das Unternehmen ist bekannt für seine fundiertetechnische Expertise und seine vielen eigenentwickeltenKerntechnologien. Auf Grundlage technischer Fachkenntnis undangeeigneter Anlagen, Prozesse und Materialien in Zusammenhang mitHeteroübergang (HJT) beherrscht Risen Energy heute dieHJT-Fertigungstechnik und hat erfolgreich hocheffizienteHJT-Zellkomponenten entwickelt.Am 19. August feierte Risen Energy den Spatenstich für sein2,5-GW-Projekt im Kreis Ninghai (Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang).Dort entstehen hocheffiziente HJT-Zellen und -Module. Das Projektsoll bis 2021 fertig gestellt sein und bei voller Auslastung einenUmsatz von 5 Mrd. Yuan erzielen (ca. 700 Mio. USD). Die HJT-Zellendes Unternehmens haben einen Umwandlungswirkungsgrad von über 23 %.Bei ihrem Design wurden Technologien wie Halbzellen, Überlappung,Doppelglas und hochreflektierende Rückseiten integriert. Durchhocheffiziente bifaziale HJT-Zellen-Technologie sind Risen EnergysHJT-Komponenten in der Lage, auf beiden Seiten des SonnenkollektorsStrom zu erzeugen. Investoren erzielen einen um 10-30 % höherenErtrag aus der Stromerzeugung.Neben den HJT-Zellen hat das F&E-Team von Risen Energy erfolgreichdie Halbzellentechnologie der zweiten Generation mit ultrahoherLichtausnutzung und ultraniedrigem Stromverbrauch entwickelt. Dieswurde durch fortschrittliche Batteriepassivierung in Kombination mithocheffizienter Komponentenverbauung erreicht. In Tests durch dasunabhängige Prüf- und Zertifizierungsinstitut TÜV SÜD erreichten dieModule des Unternehmens im Jäger HP 72-Zellformat einenphotoelektrischen Umwandlungswirkungsgrad von 21 %, einer der bestenWerte der Branche. Der maximale Umwandlungswirkungsgrad seinermonokristallinen MBB-Zellen liegt bei über 23,00 % mit einerdurchschnittlichen Effizienz von 22,73 %. Das Unternehmen plant nochin diesem Jahr die volle Serienfertigung der MBB-Technologie.Gleichzeitig treibt Risen Energys rasante Marktexpansion außerhalbChinas das Gewinnwachstum voran. Derzeit ist das Unternehmen inEuropa und den USA, Südostasien, Ozeanien und Asien vertreten.Kasachstan und die Ukraine sind zwei Märkte entlang Chinas neuerSeidenstraße, wo das Unternehmen besonders erfolgreich ist.Im ersten Halbjahr 2019 belegte Risen Energy beim Absatz auf demeuropäischen Markt den zweiten Platz und lieferte mehr als 10 % derchinesischen Solartechnik in die Region. Neben der Ukraine belegtedas Unternehmen beim Absatz in der Dominikanischen Republik denSpitzenplatz und lieferte mehr als 50 % der Module in die Region.Damit gehört es zu den erfolgreichsten Komponentenlieferanten in demkaribischen Land.Pressekontakt:Tina Fengtina@risenenergy.com+86-13736192549Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell