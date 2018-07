Risen Energy verlagert seinen Fokus für neue geschäftliche Entwicklungen von den entwickelten in die aufstrebenden Märkte

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co. Ltd. hatkürzlich eine Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Bank fürWiederaufbau und Entwicklung (EBWE) für ein 40 MWPhotovoltaik-Kraftwerksprojekt in Kasachstan unterzeichnet. Im Rahmender Vereinbarung werden durch das Finanzierungsprogramm drei Darlehenzur Verfügung gestellt: 22 Mio. USD zum lokalen Wechselkurs inKasachstan, 5,8 Mio. USD aus dem Clean Energy Technology Fund und 4,2Mio. USD aus dem Green Climate Fund.Risen Energy ist ein führender Anbieter von PV-Lösungen mit Sitzin China, der als A-Aktie an der chinesischen Börse in Shenzhengehandelt wird. Das Unternehmen hat weltweit Tausende von Projektenentwickelt und durchgeführt, von denen viele über die Länder undRegionen, die sich an der Initiative "One Belt, One Road" derchinesischen Regierung beteiligen, verteilt sind, darunter Belarus,Bulgarien, Kambodscha, die Tschechische Republik, Indien, Indonesien,Kasachstan, Mazedonien, Nepal, Rumänien und die Ukraine.Im April dieses Jahres wurde Risen Energy im Rahmen einesEngineering, Procurement and Construction (EPC)-Vertrags zumGeneralunternehmer ernannt und begann mit dem Bau eines25-MW-Solarkraftwerks in Nuwakot, Nepal. Nach der Fertigstellung solldie Anlage zur ersten großen Freiflächen-Solaranlage des Landeswerden. Risen Energy übernimmt nicht nur die Verantwortung für diePlanung, Beschaffung, den Bau, die Inbetriebnahme und andereIngenieurleistungen der Station, sondern wird auch hocheffiziente275-W-Solarmodule, die für ihre Zuverlässigkeit undWirtschaftlichkeit bekannt sind, in das Projekt integrieren. DieAnlage soll bis Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden, dannwird sie an das staatliche Netz angeschlossen und tagsüber sauberenStrom ins Kathmandu-Tal liefern.Darüber hinaus ist Australien, der weltweit größteEnergiespeichermarkt für Haushalte, auch ein wichtiger Marktplatz, umdie Internationalisierung von Risen Energy zu beschleunigen. Der Baudes 121-MW-Photovoltaikkraftwerks Yarranlea, das im Mai 2018vollständig von Risen Energy übernommen wurde, hat begonnen. DasUnternehmen wird für das Projekt ein umfassendes"One-Stop-Shop"-Dienstleistungspaket anbieten, welches die BereicheEngineering, Konstruktion, Modullieferung, Betrieb und Wartungumfasst. Vorbehaltlich unvorhergesehener Verzögerungen wird dasProjekt voraussichtlich Ende März 2019 abgeschlossen sein. Zu diesemZeitpunkt wird der von der Anlage erzeugte Strom in den nationalenaustralischen Strommarkt eingespeist und der Stadt Toowoomba und derbenachbarten Region Darling Downs im Süden von Queensland zurVerfügung gestellt. Das Projekt soll eine Jahresleistung von 264 GWhliefern.Neben der Expansionsstrategie in internationale Märkte hat RisenEnergy auch die intern als "Two New" bezeichnete Strategie umgesetzt,die ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung in den Bereichen neueEnergien und Materialien sowie den Aufbau eines Geschäftsportfoliosaus Batteriemodulen, Energiespeichern und neuen Materialien legt. Imneuen Energiebereich liegt der Fokus auf der Realisierung derNetzparität in allen Märkten, für die sich das Unternehmeninteressiert. Das Ziel dabei ist, den Kunden Strom zu gleichen odersogar niedrigeren Kosten als für Strom aus konventionellen Quellen zuliefern und die nachhaltige Entwicklung des neuen Energiesektors zufördern. Im Bereich der Technologie plant Risen Energy, die Effizienzund Zuverlässigkeit seiner Produkte zu erhöhen und gleichzeitig dieKosten zu senken. Das Unternehmen möchte so die Leistung seinerBatteriemodule verbessern, die Struktur seiner Batteriekomponentenoptimieren, die Produktqualität verbessern und veraltete Anlagenbeseitigen.Pressekontakt:Tina Feng+86-13736192549tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell