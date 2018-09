Risen Energy treibt globale Expansion voran, unterzeichnet Vertrag für erstes PPA-Projekt in Vietnam

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Wie der in China beheimateteHersteller von PV-Modulen Risen Energy kürzlich bekanntgab, hat dasUnternehmen mit dem vietnamesischen Unternehmen Tasco einenStromabnahmevertrag (PPA) für ein 61-MW-Projekt in Ninh Thuanabgeschlossen. Das Projekt ist Risen Energys erstes PV-Kraftwerk inVietnam und landesweit eines der ersten PPA-Projekte. Das Projekt hatSignalwirkung für die zukünftige Expansion des chinesischenUnternehmens in Vietnam. Baubeginn der Anlage ist für Mitte bis EndeSeptember geplant. Für den Spatenstich sind führendeRegierungsvertreter aus Ninh Thuan sowie Mitglieder derGeschäftsführung von Risen Energy angekündigt, darunter PresidentWang Hong.Die Wirtschaftsreformen in Vietnam sind in vollem Gange, und dasLand hat in den vergangenen Jahren ein durchschnittliches Wachstumdes Energieverbrauchs von 17 % verzeichnet. Derzeit deckt das Landden Großteil seines Strombedarfs über Wasser- und Wärmekraft. DasPotenzial für die Nutzung der Sonnenenergie ist aber enorm: Diedurchschnittliche tägliche Sonneneinstrahlung liegt bei 5 kWh proQuadratmeter. Vietnam ist daher ein hoch attraktiver Markt fürPV-Stromerzeugung. Darüber hinaus treibt die Regierung dieEntwicklung des PV-Markts aggressiv voran. Der nationale Masterplanfür die Stromversorgung, den die Regierung 2016 verabschiedet hat,sieht folgende installierte Kapazitäten vor: 850 MW bis 2020, 4.000MW bis 2025 und 12.000 MW bis 2030.Risen Energy will die Entwicklungsmöglichkeiten auf demaufstrebenden PV-Markt des Landes voll ausschöpfen und seineExpansionspläne dort beschleunigen. Das Unternehmen hat in Vietnambereits eine Tochtergesellschaft gegründet und investiert landesweitmassiv in Kraftwerke an Orten, die augenscheinlichen günstigegeophysische Eigenschaften aufweisen. Aufträge für Planung,Beschaffung und Errichtung (EPC) werden dabei auch an die lokaleWirtschaft vergeben.Laut Aussage von Risen Energy werden bei der Anlage in Ninh Thuanhocheffiziente 330-W-Polykristallin-Module verbaut. Diese eigenensich besser für die lokalen Umgebungsbedingungen und baulichenAnforderungen und sind das tragende Gerüst für den erfolgreichen Bauund Betrieb des Projekts. 2019 soll das Projekt planmäßig ans Netzgehen.Risen Energy kommentierte: "Das Projekt ist Risen Energys erstesProjekt in Vietnam und landesweit eines der ersten PPA-Projekte.Durch Risen Energys Mitarbeit an dem Projekt können wir dem Marktunsere Alleinstellungsmerkmale zeigen, beispielsweise Technologienund unsere Erfahrung bei EPC. Vietnam ist ein wichtigerSchwellenmarkt für das Unternehmen. Durch die Beteiligung am Bauwerden wir wertvolle Erfahrung bei der Planung und Durchführung einesProjekts in Vietnam sammeln. Daraus entsteht ein Referenzmodell fürzukünftige Entwicklungsprojekte. Das hocheffiziente Betriebs- undManagementmodell, welches unser Team realisiert, und die überragendeQualität unseres Kraftwerks werden das Vertrauen der lokalenWirtschaft in die Marke Risen Energy und die Qualität stärken, fürdie sie steht. Dadurch entstehen Chancen für weitere Kooperationenzwischen der lokalen Wirtschaft und unserem Unternehmen."Pressekontakt:Tina Feng+86-13736192549tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell