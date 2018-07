Risen Energy sichert mit der Massenproduktion des branchenweit ersten bifazialen PERC-Doppelglasmoduls mit 370 W seine Wettbewerbsfähigkeit

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd., einer derführenden Anbieter von PV-Lösungen in China, hat kürzlich einenMeilenstein in der Massenproduktion seiner bifazialenPERC-Doppelglasmodule mit 370 W bekannt gegeben. Mit der neuenTechnologie konnte das Unternehmen seine jährliche Kapazität desModuls auf etwa 800 MW steigern. Das Produkt ist das erste seinerArt, das es in die Massenproduktion geschafft hat.Das Unternehmen brauchte fast sechs Monate für die abschließendeEntwicklung des bifazialen PERC-Doppelglasmoduls - ein Modul mit dereinzigartigen Doppelglas- und Rahmenbauweise. Neben der wesentlichverbesserten Feuchtigkeitssperre, einem gängigen Problem beiDoppelglasmodulen, bietet das Rahmendesign eine bedeutendeOptimierung der Druckfestigkeit, wodurch eine günstigere Montage mitmerklich weniger Mikrorissvorfällen möglich ist.In der F&E-Phase des Moduls bestand eine der Herausforderungendarin, ein Modell herzustellen, dass die aktuellsten Designs sowiedie Kombination von Glas und Rahmen unterstützt. Die größteHerausforderung für die Massenproduktion des Moduls war darüberhinaus die Verbesserung des Laminierungsprozesses, um eine höhereQualität und besseres Aussehen zu gewährleisten.Es wird davon ausgegangen, dass mit dem bifazialenPERC-Doppelglasmodul eine höhere Stromerzeugung um 7 bis 30 Prozenterreicht werden kann. Dabei ist die genaue Steigerung von derUmgebung abhängig, wo das Modul installiert ist, aber generell kannbei jedem Projekt mit Verwendung dieser Doppelglasmodule vonmindestens 1 Prozent zusätzlichen Einnahmen zur Kapitalrenditeausgegangen werden. Die China General Nuclear Power Group, eine dervier kleineren, aber dennoch einflussreichenStromerzeugungsunternehmen in China, hat die Vorteile der Technologieerkannt und ist eine Kooperationsvereinbarung für 20 MW mit RisenEnergy eingegangen.Mit zunehmender Reife des chinesischen PV-Markts werden effizienteund hochwertige Produkte in der Branche weiter an Beliebtheitgewinnen. Gleichzeitig wird die Massenproduktion des bifazialenPERC-Doppelglasmoduls von Risen Energy die Nachfrage nachHochleistungsmodulen in China vollständig abdecken. Mit Blick in dieZukunft soll die Verfügbarkeit des hoch effizienten Modulsletztendlich auch auf internationale Märkte ausgedehnt werden.Durch Änderungen in der Regierungspolitik hat die PV-Branche dasVorankommen der Netzparität beschleunigt und Akteure in diesem Sektorgezwungen, sich Verbesserungen ihrer Ausrüstung zu widmen. NeueTechnologien und Produkte im Zusammenhang mit neuen PV-Modulen sowieneue Modelle für PV-Kraftwerke werden aus technischer SichtNetzparität mit solarerzeugtem Strom bieten und höhere Einnahmen fürPartner sicherstellen. Risen Energy hat diesmal erfolgreichtechnische Hürden überwunden und wird die Produktionskapazität desbifazialen PERC-Doppelglasmodus zu gegebener Zeit weiter ausbauen.Mit einer Unternehmensphilosophie, die jeden Mitarbeiter auffordert"wage zu denken, wage zu handeln und alles wird möglich", geht dasUnternehmen davon aus, weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben - egal,welche Veränderungen die Marktumgebung in Aufruhr versetzen wird.Pressekontakt:Tina Feng+86 137 3619 2549tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell