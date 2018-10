Risen Energy erhält Zuschlag für 50-MW-PV-Projekt von Bitexco Group-Tochter

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy hat seinen Erfolgbei der Ausschreibung für die NHI HA 50-MW-Solaranlage gemeldet. DasProjekt gehört der vietnamesischen Bitexco Group-Tochter Thap ChamSolar. Wenn man die weiteren Vertragsabschlüsse des chinesischenHerstellers von PV-Modulen für eine 61-MW-Anlage in Ninh Thuan sowieInstallationen in Zusammenhang mit dem 50-MW-EPC-Projekt derShapoorji Pallonji Group für Planung, Beschaffung und Errichtung inder gleichen Provinz seit August 2018 mitrechnet, beläuft sich diegesamte Anlagenkapazität seiner Projekte in Vietnam auf 161 MW.Bitexco Group ist einer der zehn größten Entwickler vonEinkaufsmalls und Hotels in Vietnam und bietet Ingenieurleistungenfür Hydraulikanlagen und Straßenbau. Mit Unterstützung des Teams, dasan Ausschreibungen in ausländischen Märkten teilnimmt, und denAbteilungen für Entwicklung, Design, Technik und Beschaffung hatRisen Energy den 50-MW-Vertrag von Bitexco Group an Land gezogen.Zuvor hatte das Unternehmen sein großes Leistungsspektrum beiführenden Technologien und seine Expertise als EPC-Dienstleisterunter Beweis gestellt. Mit diesem Geschäftsabschluss und den anderenAnlageverträgen, die das Unternehmen in der jüngeren Zeit in Vietnamzum Erfolg gebracht hat, kann Risen Energy seine Strategie desUmsatz- und Ertragswachstum fortsetzen.Die 50-MW-Anlage, auf die sich dieser aktuelle Vertrag bezieht,liegt in Ninh Thuan (Vietnam). Risen Energy wird alsEPC-Vertragsfirma hocheffiziente Module sowie1500-V-Hochspannungsmodule mit 5 Stromschienen für die Anlageliefern.Nach erfolgreichem Ausziehversuch wurde am 1. Oktober mit dem Baubegonnen. Die Anlage soll pro Jahr eine Durchschnittsleistung von81.429 MWh erzeugen. Der erzeugte Strom wird in das EVN eingespeist(das nationale vietnamesische Stromnetz).Die Regierung von Vietnam hatte 2017 die Richtlinie über dieEinspeisevergütung für den PV-Solarstrommarkt verabschiedet. Seitdemwächst das Interesse unter globalen Investoren, Entwicklern undModulherstellern an dem Land als Investitionsstandort erster Wahl.Risen Energy setzt seine globale Expansion fort und hat Vietnam zueinem Schlüsselmarkt seiner globalen Expansionsstrategie für 2018erklärt. Ein Sprecher für Risen Energy sagte: "Wir haben jahrelangeErfahrung als EPC-Dienstleister und haben eine lokale Strategie fürden vietnamesischen Markt unter Berücksichtigung der speziellenregionalen Gegebenheiten entwickelt. Wir sind überzeugt, dass derPV-Markt in Südostasien ein enormes Potenzial und riesige Chancenbietet."Foto -https://mma.prnewswire.com/media/771311/RISEN_ENERGY_signing.jpgPressekontakt:Tina Feng+86-13736192549tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell