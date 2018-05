Risen Energy, chinesischer Solarpanelhersteller, unterzeichnet Mandatschreiben mit EBWE zur Finanzierung eines 63 MW Solarprojekts in Kasachstan

Risen Energy errichtet als erstes chinesisches UnternehmenSolarkraftwerke in KasachstanNingbo, China (ots/PRNewswire) - Während der 27. Jahresversammlungder Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung(EBWE), die am10. Mai 2018 in Jordanien stattfand, unterzeichnete der führendechinesische Solarpanelhersteller Risen Energy Co., Ltd. einMandatschreiben mit der EBWE zur Finanzierung eines 63 MWSolarbauprojektes in Kasachstan.Das 63 MW Solarbauprojekt soll im September begonnen undvoraussichtlich im Juni 2019 beendet werden. Schätzungsweise wirdsich die durchschnittliche Strompkapazität pro Jahr nach derInbetriebnahme der Anlage auf 108,719 MWh belaufen.Bereits zu Beginn dieses Jahres unterzeichneten die EBWE und RisenEnergy ein anderes Mandatschreiben zwecks der Finanzierung einesweiteren 40MW Solarprojekts von Risen Energy in Kasachstan. DieZusammenarbeit mit EBWE wird Risen Energy dabei unterstützen, denkasachischen Solarmarkt zu erschließen und eines der erstenchinesischen PV-Unternehmen zu werden, die Solarkraftwerke im Landerrichten."Unsere Partnerschaft mit EBWD eröffnet ein neues Kapitel fürRisen Energys Finanzierungsplan für internationale Projekte, da dieKooperation sowohl einen qualitativen Vorstoß bedeutet als auch vonBedeutung für die internationale Expansionsstrategie des Unternehmensist. Beziehungen zu internationalen, multilateralen Organisationenwie EBWD bieten dem Unternehmen eine wertvolle Gelegenheit, ihreKompetenzen und Strategien in den Bereichen Entwicklung, Finanz- undTechnologiediensten für internationale Projekte zu optimieren",erklärte Zhang Jieling, Direktor der Abteilung fürProjektfinanzierung und Investment bei Risen Energy.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/692132/Risen_Energy_EBRD_Signing_ceremony.jpgPressekontakt:Tina Feng+86-574-5995-3077tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell