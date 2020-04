Risen Energy blickt 2019 mit einem um mehr als 47 % gesteigerten Umsatz auf starke Ergebnisse

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Chinas führender PV-Anbieter, Risen Energy Co., Ltd. (300118.SZ), gab am Abend des 17. April 2020, Ortszeit, seine Finanzergebnisse für das Jahr 2019 bekannt. Während der Berichtsperiode konnte das Unternehmen auf eine Gesamtleistung von 14,404 Milliarden Yuan (etwa 2,03 Milliarden US-Dollar) blicken, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 47,7 % bedeutet. Der den Aktionären zurechenbare Konzerngewinn belief sich auf 974 Millionen Yuan (etwa 137 Millionen US-Dollar), eine Steigerung von 319,01 % im Vergleich zu 2018. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 1,11 Yuan (etwa 0,16 US-Dollar). Das Unternehmen plant, eine Dividende in Höhe von 2 Yuan (etwa 0,28 US-Dollar) für jeweils zehn Aktien (einschließlich Steuer) auszuschütten.Das Unternehmen schrieb die positiven Resultate des Jahres 2019 sechs wesentlichen Wettbewerbskräften zu:- Wissenschaftlich fundierte strategische Entscheidungsprozesse sowie strategische Umsetzungskompetenzen; - Ein marktorientiertes F&E-Konzept, das mit einem umfangreichen F&D-System einhergeht; - Die ständige Weiterentwicklung technologischer Verfahren sowie von mit Qualitätskontrolle in Zusammenhang stehenden Wirkungsgraden; - Ein globales Marketing-Netzwerk, dem eine umfangreiche Betriebsstruktur zugrunde liegt; - Solide operative Effizienz und eine gesunde Finanzstruktur; - PV-Industriecluster, die von komfortablen Transportoptionen unterstützt werden.Laut Risen Energy wird das Unternehmen weiterhin kundenorientierte Innovationen fördern, auf Marktbedürfnisse reagieren und sein Produktangebot optimieren, um Netzparität zu unterstützen und die bereits zum jetzigen Zeitpunkt umfassende Stärke sowie sich erweiternden Kapazitäten des Unternehmens weiter vorantreiben. Ganz im Sinne einer Wachstumsstrategie, die die Präsenz des Unternehmens in den Bereichen Neue Energie sowie Neuartige Materialien stabilisieren soll, beabsichtigt das Unternehmen, sich auf die Festigung seiner tragenden Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf technologische F&E, Produktwerbung, Verfahrensoptimierung, schlanke Produktion sowie Kostenkontrolle zu konzentrieren. Risen Energys weitere Pläne beinhalten eine verstärkte Fokussierung auf PV-Produktion, Investitionen in die Errichtung von Kraftwerken, neuartige Werkstoffe, Energiespeicher und LED-Beleuchtung.Pressekontakt:Tina Feng+86-574-59953077Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116613/4577220OTS: Risen Energy Co., LtdOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell