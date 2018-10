Risen Energy beschleunigt Expansion in Südostasien durch Abschluss eines Vertrags für eine 50-MW-Photovoltaikanlage in Vietnam

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy verkündet kürzlichden Abschluss eines Vertrags mit Surya Prakash Vietnam Energy CompanyLimited, einem Tochterunternehmen, das vollständig der ShapoorjiPallonji Group untersteht, bei der es sich um einen der größtenprivaten Konzerne für Infrastrukturentwicklung Indiens handelt.Hierbei handelt es sich um einen weiteren Deal auf demsüdostasiatischen Markt, nachdem in der selben Provinz ein ähnlicherOutsourcingvertrag über ein 61-MW-Projekt mit Tasco, einemvietnamesischen Unternehmen abgeschlossen wurde.Die 50-MW-Anlage, des aktuellsten Vertrags wird mithocheffizienten 360 W polykristallinen Modulen ausgestattet sein. ZurMaximierung der durch die Anlage erzeugten Energie sowie derFlächennutzungsrate plant Risen Energie den Einbau und Einsatz vonzwei zusammenarbeitenden Systemen, wobei 26 MW der Nutzlast in einemOrtungssystem eingesetzt werden, wohingegen sich die Solarpanele mitder Sonne mitbewegen und die verbleibenden 24 MW unter Verwendungeiner festen Tragstruktur generiert werden, wodurch insgesamt eineEnergiegewinnungslösung entsteht, die auf das Erzielen einermaximalen Rendite ausgerichtet ist.Der Netzanschluss des Projektes ist für den 30. Juni 2019angedacht, wobei die jährliche Energiegewinnung bei 81.429 MWh liegt.Die durch das Projekt verfügbar gemachte Energie wird in dasvietnamesische Staatsnetz, das EVN eingespeist werden.Liu Dong, Geschäftsführer von Risen Energy Vietnam sagte: "Nacheiner eingehenden Analyse des vietnamesischen Marktes und einerVor-Ort-Untersuchung des Projektes haben wir die umfassendsten undleistungsfähigsten Energiegewinnungslösungen unter Berücksichtigungder Eigenschaften des Projekts ausgewählt, wozu auch Ortungssystemein Hinblick auf die Steigerung der Rendite gehören, wobei die Anlageso positioniert wird, dass sie als Vorbild für die Zukunft derartigerOrtungssysteme dienen kann. Langfristig gesehen erwarten wir, dasswir eng mit hochqualitatitven Unternehmen, u. a. Surya Prakashzusammenarbeiten werden, um dem Markt noch professionellere undverlässlichere PV-Energiegewinnungslösungen zu bieten."Risen Energy vertraut mit einem lokalen Büro und einemprofessionellen und effizienzorientierten Projektentwicklungsteam,die nun in Vietnam eingerichtet wurden, darauf, dass sich ihreVorhaben in der Region ordnungsgemäß entwickeln werden. Derchinesische Hersteller von Photovoltaikanlagen sagt bis zum Ende desJahres die vollständige Installationskapazität seiner Projekte inVietnam, die sich alle bereits im Bau befinden sowie das Erreichendes Ziels von 160 MW voraus.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/752010/Risen_Energy_Vietnam.jpgPressekontakt:Tina Feng+86-574-59953077fengtt@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell