Risen Energy beginnt mit Bau seines 467 Mio. USD teuren hocheffizienten Heteroübergangprojekts in Ninghai (China)

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Am 19. August feierte RisenEnergy Co., Ltd., den Spatenstich für sein 2,5-GW-Projekt im KreisNinghai (Stadt Ningbo, Provinz Zhejiang). Dort entstehenhocheffiziente Heteroübergangzellen und Module. Am selben Tag fand imKreis eine "großen Eröffnungsfeier" zum Baubeginn verschiedenerweiterer Projekte statt. Funktionäre der Kreisregierung Ninghai warenanwesend.Wang Junhai, stellvertretender geschäftsführender Kreismagistratvon Ninghai, sagte: "Diese Projekte sind für die zukünftigewirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Ninghais von großerBedeutung. Ninghai hat in denen vergangenen Jahren seine Bemühungenverstärkt, um die Roadmap für die Großprojekte im Kreis zubeschleunigen. Ziel ist es, die Entwicklung quer durch alleIndustrien voranzutreiben, Investitionen in Technologien anzukurbeln,den Neubau in den städtischen und ländlichen Gebieten des Kreises zuoptimieren, Dienstleistungen effizienter zu erbringen und die Arbeitvon Abteilungen der Kommunalregierung sowie Regierungsbehörden aufProvinz- und Staatsebene mit Aufsicht über die Gerichtsbarkeiteffektiver zu machen. Um diese Ziele zu erreichen, begegnen wirHerausforderungen mit innovativen Ansätzen. Wir wollen für dasGesamtjahr beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Die Realisierungdieser Projekte wird die qualitätsorientierte Entwicklung Ninghaisunterstützen."Der Kapitaleinsatz für Risen Energys neues 137.000-qm-Projekt zurProduktion hocheffizienter Heteroübergangzellen und Module liegt beiinsgesamt 3,3 Mrd. Yuan (ca. 467 Mio. USD). Im Rahmen des Projektsentstehen Einrichtungen für grundlegende Unterstützungsleistungen beider Herstellung von jährlich 2,5 GW an Zellen und 2,5 GW an Modulen,zusätzlich werden Produktionsanlagen angeschafft. Das Produktionswerkmit geplanter Fertigstellung in 2021 soll bei voller Auslastung einenUmsatz von 5 Mrd. Yuan erzielen (ca. 710 Mio. USD).Die Heteroübergangtechnologie bietet verschiedene Vorteile, diefür das Projekt von entscheidender Bedeutung sind. Sie beseitigtLicht- und Leistungsverlust und liefert einen guten, niedrigenTemperaturkoeffizienten. Risen Energys Heteroübergangzellenversprechen einen Umwandlungswirkungsgrad von über 23 %. Darüberhinaus verbessert das Unternehmen seine Module unter anderem durchTechnologien wie Halbzellen, Überlappung, Doppelglas undhochreflektierende Rückseiten. Bei den Heteroübergangzellen undModulen des Unternehmens kommt die hocheffiziente bifazialeHeteroübergangzellen-Technologie zum Einsatz. Dadurch kann auf beidenSeiten des Sonnenkollektors Strom erzeugt werden. Investoren erzieleneinen um 10-30 % höheren Ertrag aus der Stromerzeugung.Xie Jian, President von Risen Energy, erklärte: "Das neue 2,5 GWhocheffiziente Heteroübergangprojekt wird eine tragende Rollespielen, damit Risen Energy seine Leistungskompetenz beiTechnologieentwicklung und intelligenter Fertigung ausbauen und seineMarktpräsenz verstärken kann. Ab jetzt werden wir uns auf dienormenbasierte, planmäßige und effiziente Fertigstellung desProduktionswerks konzentrieren und gleichzeitig nach Bedarf inPersonal und Material investieren. Der Spatenstich für das neueProjekt markiert eine neue Ära für Risen Energy in SachenTechnologien, Produktionskapazität und globaler Stärke. Wir sindüberzeugt, dass das Werk einen bedeutenden Beitrag zurwirtschaftlichen Entwicklung der Region Ninghai leisten kann."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/963380/Risen_Energy_Groundbreaking_ceremony.jpgPressekontakt:Tina Feng+86-574-59953077tina@risenenergy.comOriginal-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell