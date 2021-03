Ripple: Außer Spesen….

Der Ripple hätte nach Medienberichten am Mittwoch tendenziell deutlich gewinnen können. Die ersten positiven Signale bei der Klage gegen die Börsenaufsicht SEC seien gekommen, so die Meldungen. Dies hat den Kurs jedoch offenbar nicht beeindrucken können.

Bis in den deutschen Morgengrauen hinein sind die Notierungen sogar leicht gesunken. Der erste Anlauf in Richtung des Ausgangskurses bei 0,565 Dollar scheiterte in den Morgenstunden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung