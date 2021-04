Ripple: Atemberaubend!

Die atemberaubende Fahrt des Ripple-Kurses hält an. Der Mittwoch wird in die Geschichte der Kryptowährung eingehen. Ein unfassbarer Kurs stand zwischenzeitlich auf den Anzeigetafeln.

Kurs gigantisch

Der Kurs erreichte am Mittwoch in der Nacht – unserer Zeit – die Marke von 1,11 Dollar. Dies ist ein Zwischenhoch, das in dieser Ausprägung unvermutet schnell und deutlich kam. Danach kam es ab 9.000 Uhr morgens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung