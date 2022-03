Riot Blockchain und Coinbase: Aufwärtstrend?

Aktien aus dem Bereich der Kryptowährungen, darunter Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) und Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT), werden am Mittwoch inmitten eines Preisanstiegs von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) höher gehandelt.

Überblick

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt anheben wird, was die erste Zinserhöhung seit 2018 wäre. Bitcoin wird allgemein als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



