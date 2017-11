Riot Blockchain: Spekulationsblase wird angestochen!

Lieber Leser,

die Aktie von Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT) konnte sich zuletzt innerhalb von nur zwei Monaten mehr als verfünffachen. Allerdings steckt so gut wie nichts außer heiße Luft hinter dieser starken Kursrally. Heute korrigiert die „Luftnummer des Jahres“ daher um mehr als -25%.

Scharfe Korrektur oder platzt die Spekulationsblase?

Nachdem sich der Kurs zuvor vervielfacht hatte – alleine am vergangenen Freitag stieg die Aktie nochmals um knapp +50% – erscheint dies jedoch alles andere als ungewöhnlich. Folglich kann man zurzeit noch nicht abschätzen, ob das nur eine scharfe Korrektur oder der Beginn des Platzens der Spekulationsblase ist. Dass es sich jedoch bei der Kursrally der Aktie um eine lupenreine Spekulationsblase handelt, ist relativ klar ersichtlich.

Denn nicht nur, dass es eigentlich niemals rationale Gründe für eine Kursverfünffachung innerhalb von nur zwei Monaten geben kann. Vielmehr zeigt auch ein Blick in die Bilanz, dass hier so gut wie keine Substanz vorhanden ist. So stehen Cash/Cash äquivalenten Mitteln von gut 13 Mio. US-Dollar zwar fast keine Schulden gegenüber. Allerdings gibt es eben leider auch so gut wie keine Umsätze, geschweige denn Gewinne.

Fundamental fairer Wert der Aktie kaum höher als 1,00 US-Dollar!

Vielmehr verbrannte die Gesellschaft, die bis vor kurzem noch als (erfolgloses) Biotechnologieunternehmen Bioptix firmierte, zuletzt über 6 Mio. US-Dollar pro Jahr. Auch wenn es dem Management gelungen ist die Cashburn-Rate etwas zu senken, dürften die liquiden Mittel maximal noch für gut zwei Jahre reichen. Wobei das nicht gilt, wenn das Unternehmen tatsächlich ein neues Geschäftsmodell mit all den dazu notwendigen Investitionen etablieren möchte.

Daher bleibe ich bei dem, was ich schon Ende letzter Woche geschrieben habe. Entweder das Unternehmen meint es Ernst, dann muss es den zuletzt stark gestiegenen Aktienkurs zur Durchführung einer Kapitalerhöhung nutzen, was den Kurs entsprechend belasten würde. Oder aber das Unternehmen meint es nicht Ernst, wurstelt weiter wie bisher – und wird auf Sicht von rund zwei Jahren ums überleben kämpfen. Wie dem auch sei, zu Kursen über 1,00 US-Dollar ist die Aktie viel zu teuer, so dass sich rationale Investoren besser von ihr fernhalten sollten.

Ein Beitrag von Sascha Huber.