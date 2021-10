Riot Blockchain Aktie: Warum Bitcoin- und Ethereum- bezogene Aktien heute höher gehandelt werden!

Kryptowährungsbezogene Aktien, einschließlich Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) und Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT), werden inmitten eines Preisanstiegs von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO:ETH) höher gehandelt. Die Kryptowährungsmärkte erholen sich, da der erste Bitcoin-Futures-ETF, ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO), heute den Handel aufgenommen hat.

