Riot Blockchain-Aktie: Unglaubliche Rendite!

Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) ist ein führendes Unternehmen im nordamerikanischen Bitcoin (CRYPTO: BTC) Mining und hat in den letzten 2 Jahren atemberaubende Renditen für Investoren erzielt.

Seit April 2020 hat die 2-Jahres-Rendite der Riot Blockchain-Aktie mehrere der weltweit beliebtesten Technologie- und Konsumgüteraktien übertroffen: Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Ford Motor Company (NYSE:F), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Walt Disney Co (NYSE:DIS), Netflix ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung