Riot Blockchain Aktie: USA löst China als weltweites Epizentrum für Bitcoin-Mining ab!

Einem Bericht von Bloomberg zufolge sind die USA jetzt der größte Bitcoin (CRYPTO:BTC) Miner der Welt.

Bloomberg fand heraus, dass die USA Ende August einen Anteil von 35,4 % an der weltweiten Hash-Rate hatten. In der Zwischenzeit ist der Anteil Chinas an der Hash-Rate effektiv auf Null gesunken, wie aus den Daten des Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBEI) hervorgeht.



