Riot Blockchain-Aktie: Bitcoin-Miner gegen die Hitzewelle in den USA?

Nach einem Bericht von Fox Business vom Donnerstag helfen Bitcoin-Miner bei der Stabilisierung des texanischen Stromnetzes. In einem Gespräch mit Fox Business in der größten Bitcoin-Mining-Anlage Nordamerikas von Riot Blockchain Inc. (NASDAQ:RIOT) erklärte CEO Jason Les, wie das Unternehmen die Sache unterstützt. Stabilisierung des Netzes „Riot hat sich hier in erheblichem Maße für das Stromnetz engagiert, und das hat zu… Hier weiterlesen